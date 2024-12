Zendaya e Angelina Jolie bellissime in bianco e in nero ai Gotham Awards 2024

Fonte: IPA Angelina Jolie e Kendaya ai "Gotham Awards 2024"

Bellissime, di talento e, almeno per ciò che riguarda la scelta di colore per i loro look, opposte. Zendaya e Angelina Jolie hanno brillato sul red carpet dei Gotham Awards 2024, dove anno ottenuto i premi per le loro interpretazioni in Challengers e Maria.

Zendaya splende in bianco

Grandi film e magnifici outfit per la serata dei Gotham Awards 2024, i premi dedicati ai migliori film indipendenti. Una serata che si è svolta al Cipriani Wall Street di New York City che ha lasciato spazio alla 34esima edizione dell’evento e che ha visto sfilare sul red carpet alcune delle più grandi stelle del grande schermo.

Ad attirare l’attenzione dei fan il bellissimo outfit di Zendaya. La star di Euphoria si è presentata sul red carpet con un lungo abito bianco firmato Luis Vuitton.

Candida, con uno scollo all’americana, schiena scoperta e una gonna lunga fino a coprirle i piedi, Zendaya è apparsa sorridente e completamente a suo agio con una silhouette perfetta.

Fonte: IPA

Classica anche la scelta fatta per make up e hair style: capelli castani raccolti in un elegante chignon accompagnati da un trucco minimale, che le hanno permesso di ottenere un look fresco e naturale.

Angelina Jolie, elegante in total black

Opposta, invece, la scelta di look di Angelina Jolie: la star di Hollywood conosciuta per il suo gusto impeccabile, ha optato per un outfit total black.

Le spalle scoperte, il taglio geometrico impreziosito dagli inserti laterali e lo spacco frontale hanno regalato al look dell’attrice un dinamismo perfetto ed elegantissimo.

Fonte: IPA

A chiudere il tutto, un sandalo alto con cinturino e un make up naturale, perfetto con la lunga chioma miele lasciata sciolta.

Zendaya e Angelina Jolie premiate ai “Gotham Awards 2024”

Durante la serata, le due attrici hanno potuto gioire e stringere tra le mani i premi dedicati alle loro ultime interpretazioni. Zendaya ha ricevuto il riconoscimento Spotlight Tribute per il ruolo di Tashi Duncan in Challengers, film diretto da Luca Guadagnino.

“Il ritratto magnetico di Tashi Duncan da parte di Zendaya in Challengers esemplifica l’eccellenza creativa che The Gotham celebra. Le sue interpretazioni in Dune: Parte Uno, Dune: Parte Due ed Euphoria l’hanno resa una delle attrici più accattivanti della sua generazione. La sua performance su più livelli nel cuore di Challengers ha ottenuto ampi consensi, inclusa una nomination come miglior lungometraggio al Gothams di quest’anno. Non vediamo l’ora di onorare il suo lavoro con il nostro tributo Spotlight” aveva dichiarato Jeffrey Sharp, direttore esecutivo dei Gotham, annunciando la sua presenza all’evento.

Fonte: IPA

Grande soddisfazione anche per l’acclamatissima Angelina Jolie, che ha ricevuto il Performer Tribute per l’interpretazione della cantante lirica Maria Callas nel film Maria. “Come la figura leggendaria che interpreta, Angelina Jolie trascende la semplice performance per creare qualcosa di straordinario. La sua interpretazione cattura sia la complessità di Maria Callas come artista sia la risonanza culturale che definisce un’icona” ha dichiarato Jackie Kennedy.