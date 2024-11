Angelina Jolie e il figlio Knox sul red carpet dopo 3 anni: i sorrisi e l’amore senza Brad Pitt

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Fonte: IPA Angelina Jolie e il figlio Knox

Angelina Jolie è tornata a incantare il pubblico sul red carpet, questa volta in compagnia del figlio Knox. Dopo tre anni di assenza dagli eventi mondani, la star di Hollywood ha fatto un’apparizione memorabile ai Governors Awards 2024, tenutisi a Los Angeles. Angelina e Knox, il più riservato dei suoi figli, insieme hanno mostrato una complicità straordinaria che ha subito catturato l’attenzione dei fan.

Angelina Jolie, la regina del vintage e la semplicità del no-brand

Per l’occasione, Angelina Jolie ha scelto un abito vintage dorato, proveniente dalla boutique The Kit Vintage di Los Angeles. Un pezzo unico, non firmato da grandi stilisti, che l’attrice ha selezionato personalmente senza l’aiuto di stylist.

Il taglio del vestito, lineare e senza spalline, esaltava la sua figura, mentre i dettagli brillanti aggiungevano un tocco di eleganza senza tempo. La Jolie ha completato il look con un semi raccolto chic e accessori preziosi: un paio di orecchini pendenti e un collier di diamanti che illuminavano il viso.

Fonte: IPA

Al suo fianco, Knox ha mostrato uno stile impeccabile. Il giovane, 16 anni, ha scelto un classico tuxedo nero con camicia bianca e cravatta, abbinato a un hairstyle rasato che metteva in risalto i suoi lineamenti, eredità del padre Brad Pitt. La presenza di Knox sul red carpet è stata una sorpresa per molti, considerando quanto lui e i suoi fratelli preferiscano mantenere una vita lontana dai riflettori.

Knox e Angelina Jolie: un legame speciale

Il red carpet è stato un’occasione speciale non solo per l’attrice, ma anche per Knox, che ha camminato accanto alla madre con sicurezza e sorriso. La loro apparizione ha mostrato un lato intimo e affettuoso della Jolie, lontano dalle tensioni legate al passato con Brad Pitt. Angelina Jolie, infatti, si è sempre detta orgogliosa della riservatezza dei suoi figli, definendoli “persone molto private”.

Fonte: IPA

Nonostante la loro discrezione, i figli della Jolie stanno iniziando a costruire percorsi propri. Maddox e Pax, fratelli maggiori di Knox, hanno recentemente lavorato dietro le quinte del film Maria, diretto da Pablo Larraín e interpretato dalla stessa Angelina. Anche Vivienne, la sorella gemella di Knox, ha intrapreso un percorso creativo, collaborando come assistente alla produzione del musical The Outsiders.

Una serata speciale e i nuovi progetti di Angelina Jolie

I Governors Awards 2024 non sono stati solo un’occasione per celebrare il talento artistico di Hollywood, ma anche per segnare un momento di grande visibilità per Angelina Jolie. Oltre a condividere il red carpet con il figlio, l’attrice ha approfittato dell’evento per promuovere il suo ultimo progetto cinematografico, Maria, un biopic dedicato alla leggendaria soprano Maria Callas.

Il film, che racconta gli ultimi giorni della Callas a Parigi negli anni ’70, sta già generando entusiasmo tra i fan e gli esperti di cinema. Molti hanno definito la performance della Jolie come una delle più intense della sua carriera, tanto che sui social si rincorrono commenti che invocano un secondo Oscar per l’attrice.

Fonte: IPA

La serata ha visto la partecipazione di numerose star, tra cui Nicole Kidman, Pamela Anderson e Elizabeth Olsen, ma è stata Angelina Jolie, con il suo stile impeccabile e il sorriso complice con Knox, a rubare la scena.

Angelina Jolie, il suo ritorno sul red carpet senza Brad Pitt

La presenza di Angelina Jolie ai Governors Awards 2024 rappresenta un nuovo capitolo nella sua vita pubblica, segnato dall’amore per i figli e dalla determinazione a concentrarsi su progetti artistici e familiari.

La sua scelta di condividere questa serata speciale con Knox, senza Brad Pitt, sottolinea la forza del legame madre-figlio e la capacità di Angelina di essere un punto di riferimento per la sua famiglia anche nelle difficoltà.

Con uno stile che mescola vintage, eleganza e autenticità, Angelina Jolie si conferma una delle figure più affascinanti di Hollywood, capace di combinare glamour e umanità in ogni sua apparizione.