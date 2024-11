JLo provocante, Demi Moore senza paragoni, Nicole Kidman eterea: le più belle ai Governors Awards

Notte da sogno al Dolby Theatre di Los Angeles: quella organizzata in occasione dei Governors Awards 2024 è definibile una autentica parata di star di Hollywood, le più influenti, tutte vestite in pompa magna in attesa e speranza di ricevere il proprio meritatissimo premio. La cerimonia organizzata dall'Academy of Motion Picture Arts and Sciences aveva infatti come fine ultimo quello di assegnare Oscar onorari - come ogni anno a cadenza regolare, nel mese di novembre - agli attori ed ai registi che hanno spiccato maggiormente durante la propria carriera. Quali possiamo assegnare noi? Quelli a proposito dello stile, ovviamente.