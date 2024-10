Angelina Jolie cambia look, si fa riccia e ringiovanisce di 10 anni

Fonte: IPA Angelina Jolie

Quando si parla di eleganza, Angelina Jolie è un nome difficile da non tenere in considerazione. L’attrice 49enne, con i suoi incredibili occhi chiari e il suo sorriso contagioso, incanta non solo all’interno dei suoi film, ma anche sul red carpet con bellissimi look.

Un’attitudine che è riuscita a sfoderare anche a Los Angeles durante la premiere di Maria, in cui si è presentata con una vaporosa chioma riccia che ha stupito i presenti.

Angelina Jolie, il riccio la rende (ancora) più giovane

Angelina Jolie è pronta a spegnere 50 candeline a giugno, ma la sua eleganza sembra non invecchiare. L’attrice, da sempre icona di bellezza, continua a regalarci apparizioni di grande fascino, riuscendo sempre a presentarsi con il look perfetto per valorizzarsi.

Una capacità invidiabile, che le permette di stupire sempre, soprattutto quando opta per look diversi da quelli che siamo abituati a vederle. È quello che è successo durante la presentazione di Maria, pellicola del regista cileno Pablo Larraín che la vede impersonare il soprano Maria Callas.

Sul red carpet di Los Angeles Angelina è apparsa bellissima, un’eterna giovane, con una chioma riccia che le ha regalato un’immagine selvaggia ma non fuori dalle righe.

Fonte: IPA

Addio ai lunghi capelli lisci e benvenute ciocche ondulate: i capelli biondo miele conferiscono ad Angelina un capo da vera leonessa grazie al bellissimo hairstyle firmato Renato Campora, noto parrucchiere delle celebrità.

Un tocco di colore, come da tradizione, si palesa sul suo viso con un bellissimo rossetto rosso che ridisegna le labbra dell’attrice. Un dettaglio che la Jolie sfoggia spesso sul red carpet.

Angelina Jolie è Maria Callas

Oltre alle morbide onde, Angelina ha sfoggiato alla premiere un long dress girocollo in seta color champagne abbinato a un caftano aperto nero. Tacco a punta e unghie in palette con il rossetto chiudono un look estremamente elegante, che evidenziano ancora una volta il suo amore per i dettagli.

Il bellissimo cambio look di Angelina Jolie arriva proprio durante la presentazione Maria, il film ispirato alla vita di Maria Callas che approderà nelle sale cinematografiche il primo gennaio 2025. Un ruolo, quello interpretato da Angelina, decisamente complesso, considerando l’amore che in tanti provano per il soprano.

Fonte: IPA

Parlando della sua interpretazione, riferendosi soprattutto alle scene di canto, Angelina ha raccontato: “Ho passato quasi sette mesi ad allenarmi. La prima volta che ho cantato, ricordo di essere stata molto nervosa. I miei figli erano lì e mi hanno aiutato a bloccare la porta che non entrasse nessun altro, e io tremavo”.

Angelina, però, da parte sua ha un talento indiscutibile e una carriera che le permette di buttarsi in ruoli complessi, trovando sempre un punto comune con loro: con la Callas, sente di avere in comune un senso del dovere e una certa solitudine. “Non so se una di noi si considererebbe altro che un’artista e una lavoratrice con un compito da svolgere. Non voglio parlarne troppo perché è una questione molto personale, ma c’è sicuramente solitudine in questo lavoro: sono una persona imperfetta, ma lavoro molto duramente su me stessa. E così ha fatto Maria Callas”.