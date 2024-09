Angelina Jolie, look da super diva a Toronto con l’amica Salma Hayek

Fonte: IPA Angelina Jolie e Salma Hayek

Dopo Venezia, Angelina Jolie conquista anche il Canada. Per presentare il suo ultimo film da regista Without Blood, l’attrice americana ha calcato il red carpet del Festival di Toronto con un look da vera diva. Accanto a lei, di rosso vestita, l’amica e protagonista della pellicola Salma Hayek.

Il look di Angelina Jolie a Toronto

Angelina Jolie non delude mai. Dopo aver illuminato il red carpet della Mostra del Cinema di Venezia con un outfit che omaggiava Maria Callas, è volata a Toronto per presentare il suo ultimo film da regista. E anche nella città canadese l’attrice si è confermata icona di stile senza eguali, optando per un look total black da vera diva.

Fonte: IPA

Per il red carpet di Without blood, Angelina ha scelto un abito a sirena di Dolce & Gabbana con orlo arricciato. Ad impreziosire il modello in seta, dei guanti da sera dello stesso colore. Così come in Laguna, la Jolie ha sfoggiato la sua nuova chioma bionda, optando per un hairstyle ed un make-up molto minimal.

Accanto a lei sul red carpet, c’era il figlio Pax Jolie Pitt, apparso elegantissimo in uno smoking nero con cravatta e occhiali da sole scuri.

Fonte: IPA

Non sono passati inosservati il braccio ingessato ed alcuni graffi sulla fronte del 20enne, che lo scorso luglio aveva avuto un incidente a Los Angeles. Nonostante l’iniziale apprensione, Pax sembra in piena convalescenza.

Salma Hayek, bellissima in rosso

All’anteprima di Without blood era presente anche Salma Hayek, protagonista della pellicola. L’attrice messicana ha scelto per l’occasione un abito in paillettes color bourdeau, caratterizzato da scollatura asimmetrica e silhouette a colonna. A completare l’ensemble, sandali in tinta e gioielli minimal.

Fonte: IPA

D’ispirazione vintage l’acconciatura dell’ interprete, che con le sue morbide onde sembra ispirarsi, proprio come Angelina, alle grandi dive del passato. Il make-up? Luminoso ed acceso, in linea con l’outfit ed esaltato dalle tonalità del pesca e del bonzo.

Without blood, l’ultima fatica di Angelina Jolie

Dopo essersi calata nei panni di Maria Callas per Pablo Larrain, Angelina Jolie è tornata dietro la macchina da presa per il film Without Blood. Tratta dal romanzo di Alessandro Baricco, la pellicola è una storia di famiglia e vendetta dei primi anni del XX secolo, e vede nei panni di protagonisti Salma Hayek e Demiàn Bichir. “Sono riuscita a dare tutta me stessa perché mi sentivo al sicuro, perché avevo lei, avevo Angelina”, ha detto Hayek al Toronto International Film Festival (TIFF), aggiungendo che il film è stata “una delle cose più belle che mi siano mai capitate”.

Le riprese di Without Blood sono state realizzate in varie location degli studi di Cinecittà, tra cui il tecnologico Teatro 18 che ospita il Led Volume Stage. Per Angelina Jolie si tratta della sesta opera come regista dopo A Place in Time (2007); Nella terra del sangue e del miele (In the Land of Blood and Honey) (2011); Unbroken (2014); By the Sea (2015) e Per primo hanno ucciso mio padre (First They Killed My Father) (2017). Per quest’ultimo, la star ha ricevuto anche la candidatura all’Oscar per il Miglior Film straniero in rappresentanza della Cambogia.