Vieni da Me, Nancy Brilli si confessa: “Ho dato uno schiaffo a Virzì”

Ditele ciò che volete, ma non che è bella e basta: come se ce ne fosse bisogno, Nancy Brilli ha dimostrato di avere carattere parlando di sé durante un’intervista a cuore aperto nel salotto di Vieni da Me.

L’attrice è stata una delle ospiti dell’ultima puntata dell’anno del programma di Rai Uno condotto da Caterina Balivo. Attualmente impegnata nello spettacolo teatrale A che servono gli uomini?, la Brilli ha parlato della sua vita professionale e personale.

Per quanto riguarda la vita professionale, Nancy ha dichiarato di essere soddisfatta: la sua carriera è stata costellata di successi e di momenti d’oro e attualmente è più che appagata grazie alle tournèe teatrali che le stanno regalando grandi soddisfazioni.

Guardando indietro, ha detto a Caterina Balivo di essere “nata” come attrice praticamente per caso: era compagna di scuola di Vittoria Squitieri, figlia del regista Pasquale Squitieri, che la notò e le propose di fare il film Claretta nel 1984.

Squitieri mi chiese se volevo fare un film e dissi sì perché volevo andare a vivere da sola e quel film me lo permise.

Così ha detto alla Balivo, aggiungendo di aver guadagnato ben cinque milioni di lire dopo quel primo film, che è stato solo il primo passo di una lunga carriera, segnata da venti pellicole per il grande schermo e diciassette tra mini serie e film per la tv.

Proprio per il suo interesse per la tv, però, fece storcere il naso ad alcuni registi che l’avevano adocchiata e che pensavano che dovesse limitarsi al cinema o al teatro:

Diedi uno schiaffo a Paolo Virzì perché mi disse che volevo fare la bella in televisione e non potevo fare un film serio.

Così ha confessato la Brilli, lasciando di stucco Caterina Balivo. Poi, la conversazione si è spostata su argomenti più leggeri: dal salotto di Vieni da Me ha infatti risposto a chi la accusa di essersi rifatta le labbra, mostrando una foto di quando era bambina.