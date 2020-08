Vincent Cassel festeggia 5 anni d’amore con Tina Kunakey

editato in: da

Il loro amore, all’inizio, fece discutere. Cassel aveva 53 anni quando conobbe Tina, che, invece, ne aveva solo 19. In più, era reduce dal matrimonio con un’altra donna bellissima, Monica Bellucci, nonché già padre di due figlie, Deva e Léonie. Tuttavia, come lo stesso Cassel ha spiegato, non c’è stato nulla di programmato: semplicemente, il loro amore è stato casuale e travolgente.

Nel 2015 Tina Kunakey si trovava nel suo paese natale, Biarritz, in Francia. Proprio lì Vincent Cassel stava trascorrendo le sue vacanze com’è solito fare: sulle spiagge di questo scorcio francese, infatti, trova ristoro e fa surf. Al Journal de France, nel 2018, l’attore ha raccontato così il primo incontro:

Nessuno dei due sapeva quanti anni avesse l’altro. E lei non sapeva chi fossi. Vedeva che tutti mi riconoscevano e mi ha chiesto: perché sembra che tu sia più famoso di Rihanna? Non le spiegai nulla. Fu passione, le spiegazioni vennero dopo. Non si sceglie di chi ci si innamora.

Entrambi capirono che non si trattava di un’avventura nel momento in cui avrebbero dovuto separarsi. Sempre stando a quanto raccontato da Cassel, sulla carta nessuno dei due era convinto che rivedersi fosse un bene, ma vollero farlo comunque e, di volta in volta, si resero conto che il loro sentimento non si esauriva ma cresceva in maniera incontenibile.

Da quei primi appuntamenti e dai baci rubati sono passati diversi anni, segnati da traguardi importanti: Tina è passata dall’essere una modella esordiente al diventare una delle top model più quotate del momento. Poi, il 25 agosto del 2018 i due si sono sposati a Bidart, un paese francese vicinissimo al luogo del loro primo incontro. Infine, Tina è rimasta incinta e nel 2019 è arrivata Amazonie, la loro prima figlia.

Non c’è giorno che passi senza che i due sembrino sempre più innamorati e, in occasione del loro quinto anniversario, è stato Cassel a mostrarsi più tenero che mai, con una dedica su Instagram abbinata a una tenerissima foto color seppia:

5 anni e oltre. La mia vita.

Una dedica dolcissima che è anche una promessa per il futuro. E che ci ricorda che sono proprio le cose nate per caso a regalarci le gioie più belle e più vere.