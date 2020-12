Verissimo, Stash e Giulia raccontano l’emozione di essere genitori: “La cosa più bella è lei”

editato in: da

L’emozione di un figlio: la si legge nello sguardo di Stash ospite di Silvia Toffanin nello studio di Verissimo. Il cantante ed ex insegnante di Amici è diventato da pochissimo papà della piccola Grace, nata dall’amore con la compagna Giulia Belmonte.

E la grande gioia della nascita l’artista l’ha condivisa con i suoi tanti follower su Instagram in una storia scrivendo: “È nata Grace ed la cosa più bella del mondo”, aggiungendo un cuore rosso.

Nel salotto del sabato pomeriggio di Canale 5, invece, ha fatto la sua prima intervista da papà. “Come ti senti?”: gli ha chiesto Silvia Toffanin. “Stranissimo”, ha risposto il cantante che poi ha aggiunto: “È un’emozione nuova”. La presentatrice gli ha chiesto anche quanto ha pianto, ma lui ha spiegato che ha riso tantissimo, che ha fatto “un po’ da giullare nella fase più tosta”. A collegarsi in studio Giulia, sorridente e bellissima neo mamma: “Sono in un vortice di emozioni che non riesco nemmeno a spiegare”, ha raccontato. Come capita a molti neo genitori il sonno manca, con lunghe notti svegli condivise da entrambi. E la compagna ha spiegato che Stash è un papà da “dieci” che durante il giorno canta le canzoni alla sua piccola.

Durante l’intervista è stato proiettato anche un bel video che ha raccontato la storia d’amore tra i due, dal primo incontro tre anni fa in una libreria, alla prima uscita insieme la primavera scorsa, fino alla nascita di Grace. E proprio in merito alla scelta del nome per la loro primogenita, Grace Fiordispino, hanno spiegato di averlo scelto insieme. All’inizio della gravidanza la coppia era distante a causa del lockdown, per questo Silvia Toffanin ha chiesto come è stato l’abbraccio che si sono dati quando si sono rivisti: “Un abbraccio completamente diverso da quelli ai quali eravamo abituati: perché in quell’abbraccio c’era tutto l’amore, tutta la voglia di iniziare questa avventura con tutte le paure annesse e connesse” ha spiegato Giulia. La coppia ha raccontato anche le paure dell’inizio. E poi Stash ha aggiunto: “In questo momento sono sicuro che fino ad oggi la cosa più bella è lei – aggiungendo – io mi sento pronto a vivere questa vita in supporto a Grace”. Sull’eventualità delle nozze ha spiegato di non essere un “fan del matrimonio, non mi piace l’idea di contrattualizzare un sentimento: quello che ci è accaduto con Grace, la natura che ci fa questo regalo e che ci dice in un certo senso siete fatti l’uno per l’altra, è il modo con cui voglio vivere il mio amore con Giulia”.

E la coppia ora si appresta a vivere il primo Natale da genitori.