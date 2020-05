U&D, Gemma Galgani su Nicola Vivarelli: “È la volta buona”

editato in: da

Gemma Galgani e Nicola Vivarelli, alias Sirius, sono pronti a vivere il loro amore alla luce del sole a Uomini e Donne. La dama torinese e il giovane corteggiatore si stanno ancora conoscendo, ma secondo entrambi ci sono i presupposti per una love story, nonostante la forte differenza d’età. Fra Nicola e Gemma infatti intercorrono 40 anni, una cifra che ha destato scalpore ed è stata criticata soprattutto da Tina Cipollari, opinionista dello show.

Intervistati dal settimanale Chi, la Galgani e Vivarelli si sono detti certi dei loro sentimenti. “Io credevo di trovare un uomo della mia età, poi è arrivato questo ragazzo che per certi versi è più maturo di me – ha raccontato Gemma -. E non ho alcuna paura. Sono pronta ad ascoltarlo, a farmi corteggiare con buona pace di Tina e di chi mi vede come il peccato originale”.

Nello studio di Maria De Filippi, la dama del Trono Over ha vissuto diverse storie d’amore, la più importante è quella con Giorgio Manetti. “Sento che è la volta buona – ha affermato -. So di avere finalmente accanto un uomo che mi osserva da uomo. Cosa che i miei coetanei non sanno più fare”.

L’arrivo di Nicola Vivarelli, detto Sirius, ha sollevato molte polemiche a Uomini e Donne. In tanti infatti sono convinti che il corteggiatore sia solo in cerca di popolarità. Dubbi che sono stati alimentati anche dalle dichiarazioni della sua ex fidanzata. Lui però si è sempre difeso, affermando di provare un sentimento sincero per Gemma Galgani. “C’è chi pensa che io possa bluffare, ma vi chiedo di parlare con mia madre – ha rivelato -. Lei mi ha guardato negli occhi e ha visto la mia felicità”.

Nicola è certo che fra le braccia di Gemma potrebbe trovare la vera felicità. “Le ragazze della mia età non mi hanno mai compreso – ha detto -, o forse non avevano quella consapevolezza dell’amore che ha Gemma. Sia mia madre sia mia nonna mi hanno detto: “Si vede che sei felice”. Spero che questa storia abbia un lieto fine”.

Di tutt’altra idea Tina Cipollari, che nel corso delle ultime puntate di Uomini e Donne ha aspramente criticato la scelta di Gemma di farsi corteggiare da Sirius, senza risparmiare critiche nemmeno al giovane.