U&D nel caos: Pamela accusa Stefano, Ida e Riccardo litigano

Accuse, intrighi e litigi il Trono Over di Uomini e Donne è nel caos. Pamela Barretta e Stefano Torrese continuano a litigare sui social anche dopo l’esclusione del cavaliere dal programma, mentre Ida e Riccardo si sono scontrati nel corso dello show.

L’ex coppia formata da Stefano e Pamela ormai da tempo è ai ferri corti. Lei infatti accusa l’ex fidanzato di essere rimasto nel programma di Maria De Filippi solamente per le telecamere e di aver cercato esclusivamente la fama. Non solo, la dama del Trono Over ha anche affermato che Torrese sarebbe stato cacciato dalla trasmissione.

“Non è vero che non vuoi tornare a Uomini e Donne, la verità è che ti hanno cacciato, non ti hanno proprio invitato – ha tuonato Pamela contro l’ex dopo un acceso botta e risposta -. Sei un poveretto ancora in cerca di visibilità, sarai sul divano di casa tua a piangere e a guardare le puntate come spettatore, non ti darai pace. Non te ne capaciti che abbiano fatto rientrare me e abbiano tenuto fuori te, ma fattene una ragione, perché a 41 anni stai messo proprio male”.

La Barretta ha affermato di aver scoperto che mentre Stefano era a Uomini e Donne frequentava un’altra donna, ma era deciso a fingere interesse nei suoi confronti per rimanere nello show. E se una coppia si è lasciata, ma continua a litigare, un’altra sembra non trovare pace.

Stiamo parlando di Ida e Riccardo che, secondo le ultime anticipazioni, nelle prossime puntate si scontreranno duramente. Tutta colpa di Armando Incarnato, l’uomo che fino a qualche tempo fa frequentava Ida e che è stato lasciato, dopo un bacio, per Riccardo. Il cavaliere avrebbe pubblicato delle Stories di Instagram alludendo ai tradimenti della coppia e scatenando ancora una volta gelosie e discussioni. Le rivelazioni avrebbero causato un vero e proprio caos, facendo infuriare anche Tina Cipollari, opinionista storica di Uomini e Donne.