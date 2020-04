Sossio e Ursula, nozze rimandate dopo il GF Vip

editato in: da

Dopo il GF Vip, salta il matrimonio di Sossio e Ursula. Gli ex protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne non convoleranno a nozze, come annunciato durante il reality. Nel corso della sua permanenza nella casa di Cinecittà, il calciatore era stato protagonista di una romantica proposta alla sua compagna.

I due si sono incontrati e innamorati a Uomini e Donne, superando tantissimi problemi e ostacoli. Dopo un breve addio a causa di Temptation Island, Sossio e Ursula erano tornati insieme nello studio di Maria De Filippi con un colpo di scena. Aruta infatti aveva regalato un anello alla Bennardo, chiedendole di tornare con lui e di vivere lontano dalle telecamere il loro amore.

In seguito la coppia aveva annunciato l’arrivo della prima figlia, Bianca. Ursula ha già tre figli – Micky, Simone e Alessandro -, nati da una precedente relazione, mentre Sossio è anche papà di Daniel e Diego. Dopo il GF Vip, i protagonisti del Trono Over erano pronti a sposarsi, ma le nozze sono state rimandate.

“Ci piacerebbe sposarci d’estate – ha svelato Sossio -, ma ormai sarà per il prossimo anno visto che è tutto fermo per l’emergenza sanitaria…Sveleremo la nuova data solo alla De Filippi”. Entrambi infatti sono molto legati a Uomini e Donne, dove si sono conosciuti.

“Era già nell’aria – ha spiegato Aruta -. Ci aveva frenato il fatto che tutti e due eravamo già sposati in chiesa, quindi avremmo dovuto scegliere il matrimonio civile. Ora siamo separati, ma a breve avremo il divorzio. In più, dopo la nascita di Bianca, non mi piace chiamare Ursula ‘compagna’: voglio che diventi mia moglie”.

Al GF Vip, Sossio ha conquistato tutti grazie alla sua genuinità, arrivando anche in finale. Il reality è stato poi vinto da Paola Di Benedetto, ma Aruta si è comunque guadagnato un posto in tv. Il calciatore infatti ora sogna di partecipare a un altro show molto amato: l’Isola dei Famosi. La trasmissione, orfana di Alessia Marcuzzi che ha lasciato la conduzione, tornerà nel 2021, e fra i naufraghi che sbarcheranno in Honduras potrebbe esserci proprio l’ex star di Uomini e Donne.