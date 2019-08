Raoul Bova, la sua masseria da sogno in Puglia fra lusso e natura

editato in: da

Un luogo magico con un lusso bon ton e tanta natura: la masseria di Raoul Bova, creata dall’attore e aperta da pochissimo, racchiude tutto il suo stile.

Questa oasi naturale e super esclusiva, dedicata a pochissimi ospiti, si trova nel cuore della Valle D’Itria, in Puglia, a poca distanza da luoghi meravigliosi come Torre Canne e il Parco Regionale delle Dune Costiere. Il progetto è stato portato avanti per anni da Raoul Bova, che da sempre aveva il sogno di aprire una masseria, ed è stato curato nei minimi dettagli dall’attore che ha seguito tutti i lavori di ristrutturazione.

L’ex nuotatore romano ha voluto che la struttura, risalente al 1600, conservasse il suo aspetto originario. Muri bianchi e una costruzione a fortezza, ulivi, un orto e piante di agrumi, ma soprattutto una splendida piscina con idromassaggio, desiderata fortemente da Bova.

“Un mio sogno – ha commentato su Instagram -. Un sogno che iniziava qualche anno fa e che ora è diventato una magica realtà. Si vede e si sente quando le cose sono fatte con il cuore, ve lo garantisco!”.

E la masseria San Giovanni è davvero un sogno dedicato a pochi. Arredi semplici, ma di design, uno stile inconfondibile e un lusso bon ton. D’altronde soggiornare nella struttura di Raoul Bova è un privilegio che in pochi possono permettersi. Una camera doppia durante il periodo di alta stagione, ad esempio, viene ben 409 euro a notte. A settembre i prezzi oscillano fra 189 e 199 euro, arrivando sino a 299 se si sceglie la sistemazione in una camera con piscina privata.

Il surplus? Una cucina ispirata ai sapori del territorio che l’attore ama tantissimo, con tanti piatti della tradizione pugliese rigorosamente a km zero. Non solo: soggiornando nella masseria potrebbe capitarvi di imbattervi in Raoul Bova oppure nella sua compagna Rocio Munoz Morales. La coppia, che ha due figlie, Luna e Alma, ama trascorrere le vacanze in Puglia, fra la natura incontaminata e le spiagge assolate.