Ramona Amodeo di Uomini e Donne, cosa fa oggi

Ne è passata di acqua sotto i ponti da quando, nel 2008, Ramona Amodeo entrava nelle case degli appassionati del dating show più amato d’Italia. L’ex tronista di Uomini & Donne, da allora, ha cambiato più volte prospettive ed è divenuta una vera stella dei social, dove brilla grazie al suo profilo Instagram.

Ma andiamo per ordine: classe 1989, Ramona ha sempre avuto una passione per l’arte. Si è laureata all’Accademia di Belle Arti di Napoli e ha poi conseguito una specialistica in Fashion Styling e trucco con il massimo dei voti.

Spigliata e determinata, nel 2008 la Amodeo era arrivata a Roma per fare dei provini, quando giunse la grande occasione: diventare corteggiatrice per Uomini & Donne. La bella Ramona venne dunque accolta nello studio di Maria De Filippi, dove ha cercato di conquistare il tronista Gionatan Giannotti.

La storia tra i due, però, non è finita bene: lui alla fine ha scelto Laura Addis. La De Filippi aveva però visto in lei del potenziale, tanto da chiederle poco dopo di salire sul trono. Dopo una serie di esterne più o meno fortunate, la bella Ramona consegnò il suo cuore a Mario De Felice.

Una scelta non proprio azzeccata: chiusasi la parentesi di Uomini & Donne, infatti, De Felice tradì diverse volte Ramona. Forse è stato proprio questo il momento in cui la vita della Amodeo è cambiata: la delusione la fece dedicare di più a un social ancora emergente, Instagram.

Non ci volle molto prima che Ramona divenisse una vera e propria influencer e, in questo periodo fortunato, è riuscita anche a incontrare l’uomo della sua vita, Luca Cicia. L’imprenditore le chiese la mano dopo qualche tempo e, nel 2017, giunsero le nozze e la prima figlia, Annachiara.

Poi, la battuta d’arresto: dopo appena un anno la ragazza si separò, dichiarando che dietro la fine della relazione c’erano dei motivi seri riguardanti la condotta di Cicia. Per un po’, il cuore dell’influencer è rimasto solitario. Sembrava infatti che Ramona si stesse totalmente dedicando al suo lavoro e alla sua bambina.

Invece, piano piano, il rapporto con l’ex marito è stato ricucito e da qualche anno sono tornati più uniti e affiatati che mai. Adesso, i due stanno vivendo un momento bellissimo: sono infatti in attesa del loro secondo bambino, annunciato ai follower con un dolcissimo post su Instagram.