Paola Turci e Francesca Pascale, com’è nato il loro amore e cosa c’entra Francesca Fagnani

Il loro matrimonio doveva essere segreto ma, a poche ore dalla cerimonia che hanno celebrato in Toscana, Paola Turci e Francesca Pascale hanno visto sfuggire ogni singolo dettaglio di quello che doveva essere un giorno dedicato solo al loro amore. A distanza di mesi dalla loro unione civile, per la quale hanno ricevuto un’ondata di stima e affetto incredibili, la cantautrice romana ha voluto svelare come sia nato il sentimento che oggi prova per sua moglie.

Paola Turci, com’è nato l’amore per Francesca Pascale

Nonostante sia molto attenta a tenere riservata la sua vita privata, Paola Turci ha comunque parlato della sua relazione con Francesca Pascale a Stasera C’è Cattelan, nella puntata in onda in seconda serata l’8 marzo. Ha qui ricordato come si siano conosciute, durante un suo concerto a Torino, ma ha anche rivelato che ad avergliela fatta notare sarebbe stata – inconsapevolmente – Francesca Fagnani.

“Francesca era mia fan. Ci siamo conosciute a un mio concerto. Però, devo confessare una cosa. Francesca Fagnani, suo malgrado, ha fatto da gancio. Ha intervistato Francesca Pascale per Il Fatto Quotidiano. Io lessi quell’intervista, sto parlando di tre anni fa, e rimasi colpita”, ha spiegato, “Francesca non era nei miei radar, tra l’altro io pensavo che Francesca Pascale fosse un’altra, una portavoce, perché lei non si faceva vedere spesso. Quando ho letto quell’intervista e ho visto la fotografia, ho pensato: “È pure carina e intelligente”. Poi, vengo a sapere che sarebbe venuta al concerto a Torino. Sapevo che era lì ed ero abbastanza agitata. Sono salita sul palco del Teatro Colosseo di Torino ed è andata via la corrente. Non sapevo che fare, ma mi sono detta: “Adesso non posso fare una figura di mer** davanti a lei e davanti a tutti”.

Il corteggiamento sarebbe poi iniziato subito, in modo reciproco, fino a che non hanno deciso di unirsi civilmente il 2 luglio 2022 a Montalcino: “Non avremmo mai postato le foto del matrimonio, che poi nel nostro caso si dice unione civile, sono andata a vedere delle carte e c’era scritto “unite civilmente”, dai. Comunque dicevo che noi non avevamo proprio pensato a una cosa del genere, pubblica. Ma due giorni prima del 2 luglio, giorno in cui ci siamo sposate, i giornali sono venuti a saperlo. Al matrimonio c’erano 25 persone, i parenti più intimi”.

La sofferenza per la troppa pressione mediatica

Nonostante il loro matrimonio sia poi diventato di dominio pubblico, Paola Turci non ha mai voluto esporsi e anzi avrebbe voluto tenere nascosto anche il giorno delle nozze, se non fosse stato per la fuga di notizie avvenuta nei giorni precedenti. Ha quindi raccontato di aver sofferto molto per la troppa pressione mediatica e, in particolare, per essere stata accusata di aver voluto ostentare la sua felicità.

“La cosa di cui ho sofferto di più in questi anni di attenzione non richiesta, è stato leggere: “Ma perché vi volete far vedere così tanto?”. Era proprio il contrario, erano gli altri che volevano morbosamente cercare, capire, vedere, conoscere, inquadrare, fotografare”, ha raccontato, “Per noi non c’era proprio questa volontà. […] Io faccio fatica a parlare delle mie storie, dell’amore che mi riguarda”.

Subito dopo il matrimonio, Paola Turci e Francesca Pascale sono partite per una bellissima luna di miele negli Stati Uniti della quale hanno postato pochissime foto. Hanno così mantenuto l’intento di tenere privata la loro vita personale.