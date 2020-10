Ornella Muti ricrea “Il Bisbetico Domato” 40 anni dopo ed è ancora irresistibile

editato in: da

Quarant’anni dopo l’enorme successo de Il Bisbetico Domato, Ornella Muti ricrea una delle scene cult del film con Adriano Celentano grazie alla figlia Naike Rivelli. Sono trascorsi anni da quel 1980 in cui i due attori conquistarono il botteghino con una commedia che è divenuta un vero e proprio cult. All’epoca entrambi erano all’apice del successo e la storia di Elisa, bisbetico che vive in campagna, e di Lisa, la ragazza di città che si innamora di lui, stregò il pubblico.

Innamorati sul grande schermo, in quel periodo la Muti e Celentano vissero una relazione segreta. La vicenda venne raccontata anni dopo da Adriano, che confessò di aver tradito Claudia Mori con l’attrice. Oggi Ornella Muti ha 65 anni e per lei è come se il tempo non fosse mai trascorso, al contrario, è diventata, se possibile, ancora più bella. Legatissima alla figlia Naike Rivelli, molto attiva su Instagram, l’attrice è la protagonista di un video molto divertente apparso sui social.

“Ogni Riferimento è puramente casuale! – ha scritto la Rivelli – #naikerivelli #ornellamuti Bisbetiche Inc*****e”. La clip riproduce una delle scene cult de Il Bisbetico Domato. Elia e Lisa si sono finalmente dichiarati il loro amore reciproco e si sono sposati, ma Mamy è preoccupata perché sono chiusi in camera da giorni. Così bussa alla porta della camera da letto e un sorridente Adriano Celentano conferma di essere molto felice. Poco dopo l’attore rientra nella stanza e si lancia sul letto dove lo attende la Muti. Nella clip postata da Naike Rivelli, l’imprenditrice ripete il gesto del Molleggiato. La telecamera inquadra Ornella e lei sorride, splendida, soffiando via una ciocca di capelli.

Icona del cinema e donna splendida, Ornella Muti continua ad essere molto amata dal pubblico. A 65 anni non è cambiata affatto ed ha ancora lo sguardo intenso e la bellezza della Lisa de Il Bisbetico Domato. L’attrice è una donna e mamma felice oggi, legatissima alla primogenita Naike Rivelli, come ai figli Carolina e Andrea, frutto dell’amore per Federico Fachinetti. Ha inoltre tre nipoti: Akash, avuto da Naike, Alessandro e Giulia, figli di Carolina.