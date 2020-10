Myriam Catania svela cosa pensa Quentin dell’ex marito Luca Argentero

editato in: da

Myriam Catania svela cosa pensa il compagno Quentin Kammermann di Luca Argentero. Lei e l’attore sono stati legati per oltre dieci anni, un amore importante che è terminato qualche tempo fa. Durante la sua permanenza nella Casa del GF Vip, Myriam ha parlato più volte del rapporto con Luca.

“Questa esperienza mi è servita per capirmi di più – ha spiegato al settimanale Chi poco dopo la sua eliminazione, senza nascondere la gioia per essere tornata dal compagno e dal figlio -. Forse ha ragione Antonella Elia, sono un po’ viziata perché ho tanto. Un lavoro e una famiglia. Mi è piaciuto stare su quel palco, ma sono scesa al momento giusto, quando avevo esaurito la mia trama”. Nel reality, Myriam ha parlato del rapporto con Luca Argentero, che le è rimasto accanto dopo il suo incidente e che ha rappresentato una persona importante nella sua vita.

“Non siamo rimasti amici, perché dopo una storia così lunga, dove l’amore è stato grande, è difficile rimanere amici. Se un rapporto nasce così non può morire in un altro modo […] Quando al GF Vip ho disegnato la linea della vita mi sono resa conto di quanto fossi grata a Luca che mi ha amata, onorata, rispettata. È stato fichissimo e si meritava la mia riconoscenza, mi è stato vicino in una fase della vita in cui non ero facile da gestire”. La Catania ha poi svelato cosa pensa Quentin di Luca Argentero e delle sue dichiarazioni sull’ex marito. “Sorride e mi stringe la mano – ha spiegato -. Bisogna essere gelosi del futuro, non del passato”.

Era il luglio del 2004 quando Myriam Catania e Luca Argentero uscirono allo scoperto, rivelando il loro amore. Nel 2009 convolarono a nozze, separandosi nel 2016. Oggi Luca è legato a Cristina Marino, influencer e attrice conosciuta sul set da cui ha avuto la figlia Nina Speranza. L’attore ha annunciato di recente le nozze con la compagna. Myriam ha invece trovato la felicità con il pubblicitario francese che gli ha regalato il figlio Jacques, anche la coppia ha svelato che vorrebbe sposarsi presto.