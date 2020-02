Michelle Hunziker in bikini alle Maldive: critiche per il Coronavirus e lei replica

editato in: da

Michelle Hunziker sfoggia un bikini mozzafiato alle Maldive, ma scatena la polemica per il Coronavirus. Il terribile virus cinese è arrivato anche in Italia e sta spaventando tutta la popolazione. I contagi sono in crescita e il Governo sta cercando di capire come risolvere la situazione. La paura però si è ormai diffusa e ne fanno le spese anche i vip.

Solo qualche giorno fa un follower di Instagram aveva accusato Heather Parisi di diffondere il Coronavirus solo perché la showgirl americana, che vive a Hong Kong, aveva pubblicato un video in cui inviava delle cartoline autografate ai fan. Nelle ultime ore gli utenti hanno invece preso di mira Michelle Hunziker. La conduttrice svizzera infatti è volata alle Maldive con le amiche per qualche giorno all’insegna di sole e mare.

Michelle ha raccontato la vacanza su Instagram, postando uno scatto in cui sfoggia un bikini perfetto e cammina sulla sabbia bianca. L’immagine è stata commentata da moltissimi follower. In tanti hanno elogiato la Hunziker per il suo fisico statuario a 43 anni. “Sei bellissima, un’eterna ragazzina”, “Sei la perfezione e le ventenni mute”: sono solo alcuni dei commenti dei fan. Qualcun altro però ha scatenato un’accesa polemica accusando la showgirl svizzera di essere fuggita dall’Italia per paura del Coronavirus.

“E noi qui con l’angoscia del Coronavirus – ha scritto un utente -. La disuguaglianza della ricchezza“, “Relax da cosa? – ha commentato qualcun altro -. Fai ginnastica tutti i giorni, curi il corpo, hai tantissime scarpe e vestiti. Non sono gelosa, bella foto, ma non trovo coerenza”.

Michelle non ha replicato direttamente alle accuse, ma poco dopo ha pubblicato nelle Stories di Instagram alcuni video sulla questione. “Ciao ragazzi qui è l’una e mezza – ha spiegato -, ma faccio un po’ di fatica a dormire perché le brutte notizie hanno raggiunto anche noi qui, dall’altra parte del mondo. Sembra un po’ un film dell’orrore e invece è tutta la realtà. L’unica cosa che possiamo fare è seguire le dieci regole che sono state diffuse dal ministero della salute e restare informati. Questo è molto importante, restiamo compatti ragazzi”.