Michela Quattrociocche dimentica Aquilani con Giovanni Naldi

Dopo l’addio ad Alberto Aquilani, Michela Quattrociocche avrebbe già trovato l’amore. Il fortunato è Giovanni Naldi, albergatore affascinante e galante, che opera nel settore. Solo qualche settimana fa l’attrice e il calciatore avevano annunciato la fine del loro matrimonio. Una storia d’amore arrivata al capolinea dopo oltre dieci anni d’amore e la nascita di due figlie, Aurora e Diamante. Prima l’incontro sul set di Scusa, ma ti voglio sposare, film di Federico Moccia in cui Michela recitava accanto a Raoul Bova, poi le nozze nel 2012 e infine la rottura.

La coppia ha sempre vissuto il proprio amore lontano dai riflettori e lo stesso è accaduto per la separazione. L’annuncio dell’addio è arrivato con un messaggio congiunto in cui la Quattrociocche e Aquilani hanno ribadito la stima reciproca e la voglia di continuare ad andare d’accordo, anche se non saranno più marito e moglie, per il bene dei figli. “In questo momento così difficile per la vita di tutti noi, e dopo tanto dolore per quanto accaduto per il Covid-19, avremmo preferito il silenzio – avevano spigato su Instagram -. Ma i tanti amici, e le tante persone che ci vogliono bene, ci chiedono da tempo di noi. Abbiamo deciso – di comune accordo e con grande rispetto reciproco – di separarci. È stata una scelta consapevole, naturalmente sofferta, ma inevitabile. Resta un grande affetto tra di noi, quali genitori che sono e restano orgogliosi di aver costruito una bellissima famiglia, con due figlie meravigliose, che saranno sempre al centro della nostra vita. Chi ci vuole bene saprà rispettare la nostra privacy, soprattutto per la serenità e per la tutela delle nostre figlie. Per questo, da oggi, non parleremo più, di tutto ciò, con nessuno”.

Secondo alcune indiscrezioni Michela e Alberto avrebbero già raggiunto un accordo e lei avrebbe lasciato la grande villa in cui viveva insieme al marito. Nel cuore dell’attrice, come rivela il settimanale Chi, ci sarebbe già un altro uomo. Si tratta dell’imprenditore Giovanni Naldi, che gestisce un’azienda proprietaria di grandi alberghi, come l’hotel Parco dei Principi di Roma, dove la Quattrociocche è una cliente fissa. I due si sarebbero conosciuti proprio nella struttura, in particolare nella palestra dell’hotel, dove Michela si allena spesso. “Alberto Aquilani e io per un accordo preso con i legali abbiamo scelto di non rilasciare interviste sulla nostra separazione – ha spiegato l’attrice a Chi -. In questo momento posso solo dire che sono felice”.