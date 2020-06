Michela Quattrociocche e Alberto Aquilani si separano: l’accordo e l’ombra di un altro uomo

editato in: da

Michela Quattrociocche e Alberto Aquilani hanno raggiunto un accordo per la separazione, mentre spunta l’ombra di un imprenditore che avrebbe già rubato il cuore dell’attrice. Dopo 12 anni e due figlie – Aurora e Diamante – Michela e Alberto si sono detti addio, un amore arrivato al capolinea all’improvviso e un divorzio annunciato con un messaggio congiunto.

“In questo momento così difficile avremmo preferito il silenzio – avevano spiegato qualche settimana fa -. Abbiamo deciso di comune accordo e con grande rispetto reciproco di separarci. È stata una scelta consapevole, naturalmente sofferta, ma inevitabile. Resta un grande affetto tra di noi, quali genitori che sono e restano orgogliosi di aver costruito una bellissima famiglia con due figlie meravigliose che saranno sempre al centro della nostra vita”.

A distanza di tempo da quell’annuncio, il settimanale Chi fa sapere che la coppia avrebbe raggiunto un accordo. Aquilani continuerà a vivere nella villa d’epoca in cui la coppia ha vissuto per anni il proprio amore, mentre la Quattrociocche si trasferirà in un’altra casa. La modella continuerà comunque a vivere a Roma, sembra per rimanere vicino anche a un nuovo amore. Si tratta di un imprenditore romano che avrebbe conquistato l’attrice, ma il suo nome, almeno per ora, resta segreto.

“Accordi di separazione quasi conclusi tra Michela Quattrociocche e Alberto Aquilani – si legge sulla rivista di Alfonso Signorini -. Il calciatore mantiene la dimora di famiglia, un’antica villa, Michela trasloca e lascia il tetto coniugale. Ma il suo cuore, ormai, batte già per un altro, un facoltoso imprenditore romano. Chissà se Aquilani sa chi è il nuovo principe azzurro della sua ex moglie”.

La coppia si era conosciuta nel 2010, mentre Michele era sul set di Scusa, ma ti voglio sposare, film di Federico Moccia con Raoul Bova. Due anni dopo si erano sposati e avevano allargato la famiglia con l’arrivo di Aurora e Diamante. Un amore che sembrava solido e indistruttibile, tanto che sino a qualche tempo fa si parlava dell’arrivo di un terzo figlio. Poi l’annuncio della separazione e un addio che entrambi non hanno voluto commentare ulteriormente.