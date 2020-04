Maddalena Corvaglia passa l’aspirapolvere su Instagram, poi scivola: l’incidente è virale

editato in: da

Maddalena Corvaglia passa l’aspirapolvere su Instagram e scivola: la caduta dell’ex velina di Striscia la Notizia diventa virale. La modella ha conquistato tutti con un video che svela, ancora una volta, ha sua grande ironia. Nella clip, condivisa nelle Stories di Instagram e commentata dal giornalista Alberto Dandolo, Maddalena fa le pulizie con un outfit molto particolare.

Appassionata di sport e sempre pronta a mettersi alla prova, la modella pugliese ha provato a passare l’aspirapolvere indossando un body e dei pattini a rotelle. Un’impresa impossibile persino per lei che, dopo un breve tentativo, è scivolata a terra, fra risate e stupore. La clip ha divertito molto i fan ed è diventata in breve tempo virale, dimostrando la sua innata simpatia. Classe 1980, la Corvaglia è una fra le showgirl più amate di sempre. In coppia con Elisabetta Canalis ha formata la coppia di veline – una bionda, l’altra mora – più amate di sempre.

La modella è sempre stata una grande sportiva e appassionata di discipline estreme e particolari. “Amo le discipline da combattimento, come il kick boxing e il krav maga – ha confessato qualche tempo fa a Starbene -, un’ottima tecnica di autodifesa che insegna anche a gestire situazioni di panico. In poche parole, perfetto per noi donne, lo consiglio a tutte. Poi c’è la pole dance e le altre discipline aeree con cerchi e tessuti, ma adoro anche gli esercizi alla sbarra del calisthenics, che aiutano a costruire un fisico tonico e femminile al tempo stesso. Qualsiasi cosa mi capiti a tiro e mi diverta diventa il mio nuovo gioco. Un esempio? Da qualche tempo sono impazzita per lo skateboard”.

Maddalena si è trasferita da poco in Italia, dopo aver vissuto per diverso tempo negli Stati Uniti dove si era trasferita per seguire l’amica Elisabetta. Le due a Los Angeles avevano creato una palestra, mettendosi in società, e la Canalis era rimasta accanto alla Corvaglia nel periodo più complicato della sua vita, durante il divorzio da Stef Burns, papà della figlia Jamie.

Poi una lite, confermata da entrambe, ma mai commentata, e un allontanamento che, ancora oggi, i fan non riescono a spiegare. Se la Canalis si è rifiutata più volte di parlare del rapporto con Maddalena, l’ex collega ha festeggiato i suoi 40 anni con il nuovo compagno Alessandro Viani, senza invitarla al party.