Lorella Cuccarini via da La Vita In Diretta: chi la sostituirà

Sono sempre più numerose le indiscrezioni che vorrebbero Lorella Cuccarini fuori da La Vita in Diretta: proprio in questi giorni infatti la Rai sta lavorando sul palinsesto per la nuova stagione, che sarà annunciato nella prima settimana di luglio.

Si saprà quindi con certezza quali saranno i programmi confermati, i conduttori e tutte le altre novità della rete ammiraglia. A quanto pare però la Cuccarini potrebbe non tornare al timone del programma insieme ad Alberto Matano.

La trasmissione sarebbe quindi confermata: dopo una stagione tra alti e bassi, è riuscita conquistare la fascia pomeridiana con ottimi ascolti, battendo in qualche occasione anche la diretta concorrente Barbara D’Urso con il suo Pomeriggio 5.

Ma Dagospia ha riportato di nuovo l’attenzione sul programma, mettendo sul piatto due ipotesi: secondo il giornale di Roberto D’Agostino “I vertici Rai avrebbero promesso ad Alberto Matano la conduzione singola, ma occhio alle sorprese”.

Sul sito infatti sono comparsi anche i nomi di tre possibili sostitute che potrebbero affiancare il giornalista al posto della Cuccarini: Nunzia De Girolamo, Luisella Costamagna e Serena Bortone.

Il nome di Serena Bortone, attualmente volto di Rai 3 con Agorà, è già circolato nei giorni scorsi come possibile sostituta con un nuovo programma nel primo pomeriggio di Rai 1 di Caterina Balivo e del suo Vieni da me.

Solo qualche giorno fa si era parlato di una possibile conduzione di Ambra Angiolini per La Vita in Diretta Estate – dopo l’enorme successo del concerto del Primo Maggio – ma poco dopo l’indiscrezione era stata smentita dalla stessa attrice con un post sul suo profilo Instagram.

Intanto la Cuccarini, che è rimasta saldamente al timone de La Vita in Diretta anche durante il delicato periodo dell’emergenza sanitaria, ha dimostrato di essere una grande professionista. Rimarrà al timone sicuramente fino al 26 giugno, data dell’ultima puntata della stagione.

Al momento non sono note le motivazioni che porterebbero all’allontanamento della conduttrice: nonostante più di una volta si sia parlato di attriti e tensioni tra la Cuccarini e Matano, i due hanno smentito più volte queste voci. Anzi, entrambi avevano confermato di avere un ottimo rapporto, di stima e di fiducia reciproca. Adesso non resta che scoprire i nomi dei prossimi conduttori de La Vita in Diretta.