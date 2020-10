Lo sfogo di Flavia Vento: “Sono uscita per lui. Giornalisti fate schifo”

E alla fine Flavia Vento sbottò. Dopo essere uscita dalla Casa del GF Vip in tempo record (a 48 ore dal suo ingresso) e dopo tutte la dietrologia sulla sua uscita compiuta dai media e nei salotti televisivi, la showgirl, dal suo account Instagram , ha ribadito il vero e unico motivo del suo abbandono. Scagliandosi violentemente contro i giornalisti, colpevoli di aver tirato in ballo mille altre motivazioni, a suo dire surreali.

Flavia ha pubblicato sui social la foto del suo grande amore, il cagnolino (malato) PiRi. E spiegato perché non potesse fare a meno di uscire dal gioco:

Il motivo della mia uscita dal grande fratello vip è lui PiRi. 16 anni insieme lui è malato e ha bisogno di me. I giornalisti fanno pena e schifo. Titoli ambigui, tutti a parlare di penali quando non ci sono e altre cavolate. Mi fate pena invece di elogiare un animalista convinta che rinuncia ai soldi per l’amore del suo cane. Vergogna!