Kim Basinger e Alec Baldwin presto nonni: la figlia Ireland è in dolce attesa

Il 2023 è iniziato con una splendida notizia per Kim Basinger e Alec Baldwin: la figlia Ireland ha annunciato di essere in dolce attesa con un post su Instagram, perciò i due attori diventeranno nonni per la prima volta. Ireland è una giovane donna di 27 anni dalle tante virtù, cosa che l’ha resa nel tempo tra le donne più seguite sui social dove condivide le sue battaglie ed esperienze, anche le più dure. Ma adesso è tempo di pensare al futuro e a un nuovo capitolo della sua vita. Un evento importante che ha reso felicissimo anche il futuro papà, il musicista RAC.

Ireland Baldwin incinta, l’annuncio su Instagram

L’immagine di uno schermo con un’ecografia e un “Felice anno nuovo” seguito da un piccolo cuore rosso. Con tutta la semplicità del mondo Ireland Baldwin ha annunciato su Instagram di essere incinta del compagno RAC, nome d’arte del musicista e produttore André Allen Anjos. Una coppia giovane ma molto innamorata che si prepara ad accogliere nella propria vita il primo figlio, frutto di un amore che nel tempo è diventato più intenso e solido che mai.

Chi è RAC, il fidanzato di Ireland Baldwin e futuro papà

Al cuor non si comanda, come si suol dire. E quello tra Ireland Baldwin e il musicista RAC è stato uno di quegli amori iniziato quasi per caso, ma che nel tempo ha dimostrato di essere forte, passionale e intenso. Lo dimostra l’arrivo del loro primo figlio dopo poco più di un anno e nonostante le iniziali polemiche sorte intorno alla loro relazione.

André Allen Anjos (questo il vero nome del futuro papà) è un noto musicista di origine portoghese con la passione per la fotografia, che ha partecipato a molti eventi importanti, come i festival Coachella e il Lollapalooza (dove abbiamo visto anche i Måneskin). Tutti sapevano che era sposato con Liz Anjos, pianista di grande talento che spesso si esibiva insieme a lui, ma a un certo punto sembra che il matrimonio si sia concluso quasi all’improvviso, senza delle ragioni ben precise.

Sui social la bellissima Ireland ha dovuto affrontare i commenti al vetriolo di molti utenti, pronti a insinuare le peggiori cose in merito ai trascorsi del fidanzato (o presunti tali). Ma ci ha pensato proprio lei a mettere a tacere i soliti leoni da tastiera: “Tutto quello che dovete sapere è che ho un’anima amorevole, premurosa e compassionevole che non merito – ha scritto su Instagram -. (…) Il mio ragazzo è divorziato. Il suo passato non è affar vostro. La nostra relazione non è affar vostro. (…) Lui è perfetto“.

Kim Basinger e Alec Baldwin presto nonni (per la prima volta)

Possiamo immaginare la gioia che ha colto di sorpresa i futuri nonni. Ireland è l’unica figlia nata dal precedente matrimonio tra Kim Basinger e Alec Baldwin, I due hanno cercato di mantenere un rapporto civile per il bene della figlia, dopo un divorzio lungo e travagliato che ha occupato per diverso tempo le pagine di gossip. L’amore di una coppia può finire certamente, ma resta quello per i figli a cui abbiamo dato la vita, che dovrebbero sempre avere la priorità.

La famiglia si allarga per i due divi di Hollywood, ma per l’attore in particolare assume un senso ancor più profondo. Per Baldwin sono stati mesi molto difficili, segnati dalla tragedia avvenuta sul set del film Rust in cui ha perso la vita Halyna Hutchins, direttrice della fotografia colpita accidentalmente da un colpo di arma da fuoco sparato proprio dall’attore. Il 2023 inizia all’insegna della rinascita, nel vero senso della parola: proprio poche settimane fa, infatti, l’attore è diventato papà per l’ottava volta grazie alla seconda moglie, Hilaria.