Jo Squillo, cosa fa oggi

editato in: da

Irriverente e sopra le righe, Jo Squillo è stata uno dei personaggi più discussi del panorama televisivo italiano tra gli anni ’80 e ’90.

Giovanna Coletti, questo il vero nome di Jo Squillo, è nata a Milano il 22 giugno 1962. La cantautrice e presentatrice fa il suo esordio nel mondo della musica prima ancora di diventare maggiorenne, entrando nel movimento punk italiano.

La sua prima incisione porta il titolo Sono cattiva/Orrore, un 45 giri con il gruppo femminile Kandeggina Gang, poi la sua carriera procede tra il punk – il suo primo grande amore – e altri generi, passando dalla new wave e alla dance. Il grande successo arriva però nel 1991: la partecipazione al Festival di Sanremo, con quello che è diventato di fatto un pezzo della storia della musica italiana, Siamo donne, in duetto con la collega e amica Sabrina Salerno, l’ha consacrata come una delle icone di quegli anni.

Jo Squillo negli anni ha partecipato a tre Festival di Sanremo e a cinque Festivalbar. Dalla fine degli anni ’90 ha abbracciato anche il mondo della televisione, presentando il programma Class TV Moda, che la vedrà al timone per tanti anni.

L’artista ha portato il suo impegno da attivista per i diritti delle donne dedicandosi alla regia di ben quattro documentari: Wall of Dolls (2016), Futuro è donna (2017), Donne & Libertà (2018) e Donne in prigione si raccontano (2019), presentati nei più importanti festival cinematografici italiani.

Dal 2018 entra a far parte del cast della settima edizione di Detto Fatto, condotto da Bianca Guaccero su Rai 2, come esperta di moda, ma nel 2019 lascia la trasmissione per tornare a Mediaset e prendere parte come concorrente alla quattordicesima edizione de L’isola dei famosi, in onda su Canale 5, dove è costretta a ritirarsi dopo un mese a causa di un infortunio. Nella stagione televisiva 2019/2020 riprende la collaborazione con Detto Fatto, sempre come tutor ed esperta di moda.

Nel 2020, vista l’emergenza sanitaria che ha colpito il paese, dà vita ad una serie di dj set a cadenza quotidiana intitolati Jo in the House, in diretta su Instagram da casa sua.

Per quanto riguarda la vita privata, Jo Squillo è sposata con Gianni Muciaccia, produttore discografico e direttore artistico. Le nozze sono arrivate dopo anni di relazione con il suo storico compagno.