Jo Squillo è stata derubata a Roma. Nulla le è rimasto di quelle tre valigie che portava con sé, colme di oggetti che rappresentavano per lei tutta una vita: “Canzoni, sentimenti, progetti, abiti memorabili, computer, documenti”, come lei stessa ha scritto su Instagram. Intervistata dal Corriere della Sera ha raccontato nel dettaglio com’è andata quella sera da dimenticare, approfittandone per lanciare un appello a chiunque abbia informazioni in merito ai suoi cimeli.

Jo Squillo vittima di furto a Roma

In un primo momento Jo Squillo aveva raccontato sommariamente quanto accaduto a Roma la sera di martedì scorso. “È successo anche a me – così iniziava il suo video-denuncia -. Mi hanno portato via tutto, erano più o meno le 20:30. Mi hanno spaccato il vetro della macchina e mi hanno rubato tutte le valigie. Ero in partenza, mi sono fermata a mangiare vicino alla Rai, agli Studi Dear. Forse ci hanno tenuti d’occhio. Un po’ di leggerezza da parte mia o speranza che gli altri non commettano certe cose. È un momento difficile. Per non parlare dei gioielli preziosi che mi hanno portato via e che facevano parte della mia vita da 30 anni. È molto dura. Ma fortunatamente stiamo bene, si va avanti”.

Interpellata dal Corriere della Sera, la nota cantante e attivista ha raccontato qualche dettaglio in più sull’accaduto, spiegando che si trovava a Roma di passaggio dopo i lunghi giorni trascorsi a Sanremo per il Festival, dove ha realizzato alcuni servizi per la trasmissione La Volta Buona, condotta da Caterina Balivo.

Tutta “colpa” di una cena con l’amica (o meglio, “figlioccia”) Michelle Masullo, Professoressa del programma L’Eredità. Avrebbe dovuto essere una toccata e fuga ma quel poco tempo è bastato ai ladri per approfittare della sua assenza e fare man bassa di tutto il contenuto del van, parcheggiato a pochi metri di distanza.

“Michelle ha visto subito che la portiera era aperta e poi tutti i vetri rotti per terra – ha spiegato nell’intervista -. Dietro era chiuso, hanno forzato la parte anteriore e si sono portati via tutto: tre valigie, uno zaino e un porta documenti dove avevo il computer, il passaporto, le carte di credito e una collanina d’oro di mia mamma con una madonnina. Sono scoppiata a piangere con un mix di emozioni: sentivo di aver subito un atto violento, anche se per fortuna non abbiamo subito aggressioni, ma allo stesso tempo mi sono colpevolizzata: ‘Come ho potuto essere così distratta – mi ripetevo – sono una persona sempre molto attenta’”.

L’appello di Jo Squillo per ritrovare i beni rubati

Raccontare quanto accaduto lo scorso martedì è stata un’occasione per lanciare un appello a chiunque abbia informazioni in merito ai cimeli e beni rubati. “Ci sono momenti in cui si abbassa la guardia. Ero molto stanca, è stato un attimo di fragilità dopo dieci giorni di lavoro frenetico. Ero contenta di rivedere Michelle, di un momento in famiglia e mi sono alzata da quel sedile senza pensarci troppo”, ha spiegato cercando forse di giustificare a sé stessa questa “leggerezza” che le è costata tanto.

Tra l’altro, come lei stessa ha ricordato, non è la prima volta che le capita una disavventura del genere: “Sanremo non mi porta bene: nel 1993 ero sempre al Festival, e questi ladri guardavano la TV, vennero a casa calandosi dal tetto quando abitavo al settimo piano in zona Loreto sempre a Milano. Andai via da quell’appartamento, è difficile continuare a stare dove senti che hanno violato la tua intimità”.

“Se qualcuno li ritrova, sono pronta a ricomprarmeli“, questo l’appello della showgirl. Che, almeno per il momento, non ha ricevuto alcuna risposta.