Chi è Javier, il single di Temptation Island che ha conquistato Ilaria

editato in: da

Javier “Javi” Martinez è il single di Temptation Island che ha conquistato Ilaria, mettendo a rischio la sua relazione con Massimo.

Fascino latino e sguardo magnetico, Javier ha immediatamente attirato l’attenzione delle fidanzate nel villaggio di Temptation Island, conquistando anche il pubblico televisivo. Martinez in realtà non è legato al mondo dello spettacolo, ma a quello dello sport ed è un atleta molto importante.

Classe 1995, arriva dall’Argentina ed è un promettente giocatore di pallavolo. Ha esordito nel 2011 nella Lube Banca Marche di Appignano, in seguito è passato al Civitanova e alla Nova Volley di Loreto nella Serie B. Poco dopo è approdato all’Intervolley Foligno.

Ha origini latino-americane, ma è cresciuto in Sardegna, anche se sogna di tornare un giorno a Buenos Aires. Riservato e molto affascinante, Javier Martinez ha stregato Ilaria con la sua eleganza e una bellezza che non passa inosservata.

Dopo aver visto nel pinnettu i video in cui Massimo si divertiva con Federica Lepanto, Ilaria si è avvicinata molto a Javier. La sua tranquillità e la sua bravura nell’ascoltare gli hanno consentito di entrare nel cuore della ragazza, che si è confidata spesso con il single.

Poco dopo, durante il falò, Massimo ha potuto vedere i filmati in cui Ilaria abbracciava Javier ed è rimasto scioccato. “Non se merita proprio un ca**o – ha tuonato il ragazzo -. La faccio schiattare, la faccio schiattare, ragazzi, no che ce stanno male, si mettono a piangere! Ma sti ca**i, io me sto a fa duecentomila problemi, ma stica**i! Ma piangesse! Questa è una ragazzina!”.

Massimo e Ilaria sono approdati in Sardegna per scoprire se la loro relazione è abbastanza forte da resistere alle tentazioni. Lei spera che il fidanzato possa maturare un po’ e decidere di mettere su famiglia, mentre lui si sente in gabbia da quando un anno fa sono andati a convivere.