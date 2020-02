Gwyneth Paltrow e Demi Moore senza trucco su Instagram: quando la bellezza é naturale

editato in: da

Niente fondotinta o mascara, niente ombretto o ciglia finte: Gwyneth Paltrow ha detto addio al make up per una sera speciale, trascorsa in compagnia con alcune sue amiche, tra cui molte star della tv e del cinema. Quella che l’attrice ha organizzato è stata una cena molto particolare, volta a celebrare la bellezza naturale.

Gwyneth Paltrow è una donna splendida, la cui bellezza non sembra sfiorire con il passare del tempo. D’altronde, non è certo un segreto che lei tenga molto alla sua forma fisica e alla cura di sé: ha più volte parlato della sua routine quotidiana, dell’alimentazione che segue per essere sempre in ottima forma e dei suoi segreti di bellezza. E non è la prima volta che possiamo ammirarla senza trucchi né inganni, in posa per un selfie al naturale.

La star hollywoodiana ha infatti sempre proclamato l’importanza di mostrare ciò che si è veramente, lasciando da parte make up e filtri almeno una volta ogni tanto. È proprio ciò che è accaduto ieri sera, quando Gwyneth Paltrow ha organizzato una cena make-up-free assieme a molte sue amiche. Su Instagram, l’attrice ha pubblicato diverse foto in compagnia di Demi Moore, Rumer Willis, Rachel Zoe, Erin Foster, Kate Hudson e Alexandra Grant, la compagna di Keanu Reeves. Tutte senza trucco, e tutte a modo loro bellissime, grazie anche alle piccole imperfezioni finalmente messe in risalto.

Gwyneth, radiosa in un abito rosa firmato Oscar de la Renta, è stata la prima, ma non certo l’unica, a dare il buon esempio. Pelle luminosa e molto giovane, nonostante l’età avanzi anche per lei, lunghi capelli biondi sciolti sulle spalle e un meraviglioso sorriso: ecco su cosa ha puntato la Paltrow per questa serata così speciale. “Nessun trucco, nessun filtro. Una straordinaria riunione di alcune delle migliori donne del pianeta” – ha scritto l’attrice a commento di queste bellissime foto. Un vero e proprio elogio della bellezza naturale, quella che non ha bisogno di make up per risplendere.

Uno scatto in particolare ha attirato l’attenzione dei fan. Gwyneth Paltrow è al centro della foto, circondata da Alexandra Grant e da Demi Moore: “A proposito della scorsa sera… ho avuto l’immenso piacere di intervistare Alexandra, una delle più brillanti, espansive e talentuose pensatrici con le quali abbia mai avuto l’onore di parlare. Un bellissimo incontro nella celebrazione della bellezza della nostra naturalezza. E anche quella alla mia sinistra non è male” – ha rivelato l’attrice, riferendosi scherzosamente alla Moore nella frase finale.