Chi è Giulia Belmonte, la fidanzata di Stash dei The Kolors

Si chiama Giulia Belmonte la fidanzata di Stash dei The Kolors e la donna che lo renderà papà per la prima volta. Il cantante ha annunciato il lieto evento in diretta tv, con la complicità di Maria De Filippi che, durante l’ultima puntata di Amici Speciali, l’ha portato al centro dello studio per svelare il suo dolce segreto. La conduttrice ha regalato all’artista una catenina con un orsacchiotto d’oro come dono per il piccolo in arrivo. “Quest’anno hai fatto la cosa più importante di tutte che è un inno alla vita”, ha commentato Maria, mostrando la pubblico il video dell’ecografia. Stash, visibilmente emozionato, ha commentato: “La vita in un momento così strano mi ha fatto il regalo più bello”.

Nonostante sia un personaggio molto conosciuto e amato, soprattutto sui social, il frontman dei The Kolors (che qualche giorno fa aveva rinunciato alla finale di Amici Speciali) ha sempre tenuto segreta la sua vita privata. Per un lungo periodo Stash ha vissuto una love story con Carmen Fiorentino, finita dopo dieci anni d’amore. “Ho chiuso da poco la mia relazione con Carmen – aveva confessato qualche tempo fa a Grazia -. Ora ho bisogno di trovare il mio equilibrio e la musica è una buona strada. Ma non escludo niente, vivo alla giornata, le cose accadono quando meno te lo aspetti”.

In seguito la vita sentimentale di Stash era rimasta avvolta nel mistero, anche se i nome di Giulia Belmonte era emerso più volte. Giovane, bellissima e molto attiva su Instagram, è una giornalista che lavora in tv. Dopo la laurea in Scienze della Comunicazione, Giulia è sbarcata sul piccolo schermo. Ha collaborato con Aristide Malnati, amico di Alfonso Signorini ed ex concorrente del GF Vip, conducendo Storie e Misteri su Telenova. Il suo ruolo di inviata l’ha portata a viaggiare molto, realizzando servizi in giro per l’Italia. Ma gli interessi della Belmonte non si fermano qui, perché ha lavorato anche nel mondo della moda come modella ed è stata la protagonista del video di Dove e Quando, il tormentone estivo realizzato da Benji e Fede.

“Questa è sicuramente la musica più bella che io abbia mai creato – ha commentato Stash su Instagram, mostrando l’ecografia – come ogni cosa straordinaria che mi è capitata nella vita, arriva così, all’improvviso! E penso che tutto quello che bisogna fare in questi momenti è fidarsi del proprio istinto e tuffarsi in un nuovo capitolo della propria vita. Quella vita a cui sono grato perché da un momento all’altro, come un fulmine a ciel sereno e soprattutto in un momento come questo, ti fa il regalo più bello in assoluto. Da oggi inizia un nuovo me, da oggi tutto prende un senso diverso perché so che ci sarai tu!”.