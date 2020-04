Gianni Sperti replica alla Barale su Instagram: “Non torno indietro”

editato in: da

Gianni Sperti risponde a Paola Barale dopo le dichiarazioni rilasciate dalla showgirl negli ultimi giorni. Intervistata dal settimanale F aveva infatti parlato del suo matrimonio, finito, con l’ex ballerino, usando parole molto dure nei suoi confronti.

L’amore, nato negli studi di Buona Domenica negli anni Novanta, aveva fatto molto discutere in passato. Le nozze erano durate dal 1998 al 2002 per poi naufragare, ma nessuno dei due aveva mai svelato le cause del divorzio. A distanza di anni però sembra che Paola Barale sia intenzionata a togliersi qualche sassolino dalla scarpa.

La conduttrice aveva raccontato: “Avevo 21 anni ed ero molto innamorata. È durata quattro anni, poi abbiamo divorziato. Ci siamo persi senza che lui mi abbia lasciato almeno un ricordo che fosse buono“. Parole piuttosto dure a cui l’opinionista di Uomini e Donne ha deciso di rispondere su Instagram. Sperti non ha mai nascosto di aver sofferto molto per l’addio alla Barale, spiegando di aver superato il dolore grazie all’aiuto di Maria De Filippi.

Oggi Gianni si è costruito una nuova vita e non sembra gradire le dichiarazioni dell’ex moglie. “Io continuo a pensare – ha scritto su Instagram – continuo a cercare di sfruttare al meglio questa situazione. Sono solo con me stesso e scavo, vado a fondo per cercare risposte, le mie risposte. Molte persone continuano imperterrite a perdersi in pettegolezzi, gossip, trash… altre riserbano rancore, odio e non si rendono ancora conto che l’unica salvezza è l’amore”.

“L’amore per la vita – ha aggiunto Sperti -, l’amore per la natura, l’amore per il prossimo. Invece di pensare all’odio e al male che pensi ti abbiano fatto, cerca le risposte dentro di te e cambia, prova a seminare amore e troverai la tua pace. Sei tu l’artefice del tuo destino! Io non mi fermo – ha concluso – e continuo a cercare tutto ciò che riesce a darmi la possibilità di evolvere. Non torno indietro, neppure col pensiero… è già passato!”.

Qualche mese fa, ospite di Live – Non è la D’Urso, la Barale aveva chiarito i motivi dell’addio a Sperti. La showgirl aveva spiegato di aver detto addio al ballerino perché lui desiderava dei figli, ma le condizioni economiche, secondo Paola, non avrebbero dato serenità alla famiglia. A distanza di anni sembra che i contrasti nati in passato non siano ancora stati chiariti del tutto.