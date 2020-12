GF Vip, Cristiano Malgioglio ricorda la madre e Iva Zanicchi gli fa una sorpresa

editato in: da

Puntata ricca di grandi emozioni quella del Grande Fratello Vip, tra confronti e ricordi commoventi.

Non sono mancati infatti i momenti di tensione tra Dayane Mello e gli altri “vipponi” della Casa, che continuano a reputare la modella troppo volubile. Chiamata in causa Dayane ha risposto: “Io da quando sono entrata nella Casa sono stata sempre me stessa. Ovviamente tanti non hanno mai scavato nel profondo per capire i miei vuoti, le mie mancanze, ma ho capito che non c’è interesse verso di me. Poi è normale che dopo tre mesi cominciamo a non sopportarci”.

Nel bunker di Cinecittà poi è entrata la contessa De Blanck per un chiarimento con Stefania Orlando: “È vero che ti ho dato della falsa e della bugiarda. A me hai detto delle cose e ne hai fatte altre. Quello che vedo è che tu sia una grande giocatrice, sei brava – ha ammesso Patrizia -. Voi mi volete far litigare per forza con Stefania, ma io dico le cose come stanno!”.

E se da un lato continuano a esserci tensioni tra gli inquilini, non sono mancati i momenti di grande commozione. Protagonista questa volta Cristiano Malgioglio, chiamato nel confessionale da Alfonso Signorini per ricordare la madre:

La gente non mi conosce sotto questo aspetto, ma da quando è morta mia mamma ho sempre rifiutato il Natale. La gente non mi conosce sotto questo aspetto, sono sempre allegro e sono entrato perché avevo voglia di passare il mio tempo con i giovani. Purtroppo durante le feste tutto mi sembra triste. Ma qui sono felice perché ho trovato delle persone che mi amano e che non mi trattano come Cristiano Malgioglio.

Parlando con il conduttore, si è lasciato andare ad altre confessioni per lui dolorose. Tra le lacrime ha detto:

Mia madre è sempre stata il mio pilastro. I miei natali erano bellissimi erano quando andavamo giù in Sicilia e lei cucinava per tutti, era una festa meravigliosa.

Poi Signorini ha voluto fare una sorpresa a Cristiano, organizzando una chiamata in collegamento con Iva Zanicchi, grande amica di Malgioglio: “Io non ti voglio vedere triste, sai quello che mi è successo, ma voi mi avete fatto tanta compagnia quando stavo male. Cristiano tu sei perfetto per stare nella Casa, sei pieno di allegria ed è il posto giusto per te in questo momento”.