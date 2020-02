GF Vip, gli altri concorrenti contro Pago e Serena: “Sono privilegiati”

editato in: da

Dopo l’ingresso di Serena Enardu nella casa del Grande Fratello Vip per riabbracciare Pago, la coppia è finita al centro delle polemiche. Gli altri inquilini della casa infatti non hanno apprezzato questo cambiamento e sono convinti che i due innamorati siano privilegiati nel gioco delle nomination.

Nel corso della nona puntata del reality, Alfonso Signorini ha scelto di fare ascoltare alla coppia alcuni commenti degli altri concorrenti. “È un’entrata a sfavore – ha detto Antonio Zequila -. Pago non si è fidanzato nel Grande Fratello, ma è entrata la sua compagna che chiaramente sarà una sua complice nelle nomination, sono due voti contro”.

Fabio Testi invece si è infuriato dopo aver scoperto la capanna costruita dalla coppia per avere un po’ di intimità. “Chi ha dormito nella capanna? Pago e Serena? – ha chiesto -. È ridicola questa cosa, per fare una tr****ta”. Fernanda Lessa ha poi aggiunto su Pago: “Lui era troppo forte, era il favorito. Adesso dubito fortemente. Non dà più attenzione ai compagni, ma solo a lei. Così non vinci”.

Nuovamente in studio, Fabio Testi ha ribadito la sua posizione: “La loro storia è bellissima ma, di riflesso, ci annebbia. Fa mettere fuori fuoco le storie che stiamo vivendo qui dentro. Loro sono in una situazione privilegiata che invidio, tra virgolette, e che vorrei vivere anch’io”. Interpellato da Signorini, Pupo si è lasciato andare a una battuta: “È tutto studiato – ha svelato -. Pago e Serena si sono lasciati a Temptation Island, si sono rimessi insieme al Grande Fratello e faranno un figlio all’Isola dei famosi”.

Infine Fernanda Lessa è tornata a parlare di Pago: “Adesso lui si sta allontanando da noi, sono solo loro due. Si allenano insieme, giocano insieme, prendono il sole insieme. Quella forza che aveva Pago, si perderà”. A risponderle Serena Enardu: “Forse lo volevi fare tu con lui”, ha concluso.