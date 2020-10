Gf Vip, Adua Del Vesco e l’anoressia: “Arrivai a pesare 32 kg”

C’è un terribile buco nero nella vita di Adua Del Vesco, la bellissima attrice siciliana di fiction, nota ai media anche per la sua lunga storia d’amore con Gabriel Garko. Adua, famosa da quando aveva 20 anni, ad un certo tempo ha attraversato un periodo di crisi lavorativa che le ha causato una forte depressione. Da lì alla caduta nell’anoressia il passo è stato breve. È arrivata a pesare poco più di 30 kg e a starle accanto, a salvarla, è stato il suo attuale fidanzato. Il ragazzo che conosce dai tempi del Liceo.

A raccontarlo è la stessa Adua, dentro la Casa del Gf Vip, durante una chiacchierata in giardino con Andrea Zelletta:

Quando io sono stata male, ero orribile, la gente mi guardava per strada schifata, perché ero solo ossa, pesavo 32 kg e non riuscivo nemmeno a camminare. Lui (il fidanzato, ndr) mi camminava accanto dandomi la mano e baciandomi. E io mi chiedevo: “Come può questa persone dirmi che sono bella?” . Mii ha insegnato tanto. Ora non so quanto peso, non mi peso più. È stato un processo molto lungo, quello per la guarigione. Quando pesavo 32-34 kg non riuscivo nemmeno a camminare, lui mi portava al mare, si occupava di me in tutto, mi prendeva di peso e mi portava sul gommone. È un amore incredibile.