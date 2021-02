Chi è Gaia Bermani Amaral, protagonista de L’ultimo Paradiso

editato in: da

Da modella ad attrice, la splendida Gaia Bermani Amaral ha una brillante carriera nel nostro Paese: tra film di grande successo e fiction amatissime dal pubblico, si è rivelata negli ultimi anni una delle più talentuose artiste del panorama italiano. Ora la vediamo accanto a Riccardo Scamarcio ne L’ultimo Paradiso, storia dolceamara di un amore contrastato.

Nata a San Paolo in Brasile da papà brasiliano e mamma milanese, Gaia (classe 1980) è arrivata in Italia quando era ancora una ragazzina, a seguito del divorzio dei suoi genitori. Dopo aver frequentato il liceo classico, ha debuttato come modella e ha ben presto raggiunto la notorietà. Probabilmente la ricorderete come testimonial per una famosa compagnia telefonica: era il 2000, e proprio lei venne scelta per una serie di fortunatissimi spot pubblicitari in barca a vela. A quell’evento deve sicuramente gran parte del suo successo, visto che già l’anno successivo la giovane è approdata in televisione alla conduzione di Stracult.

Nei primi anni 2000, Gaia Bermani Amaral è diventata una stella: molte sono le trasmissioni alle quali ha partecipato, lavorando accanto a grandi nomi dello spettacolo quali Alvin, Joe Violanti e il duo comico Ficarra e Picone. Anche il suo debutto cinematografico è avvenuto in grande stile, dal momento che l’attrice ha preso parte, come primo film, alla pellicola drammatica I giorni dell’abbandono, assieme a Margherita Buy e Luca Zingaretti. Da lì, la sua carriera è stata tutta in ascesa.

Tra cinema e televisione, gli ultimi anni sono stati per Gaia piuttosto impegnativi. L’abbiamo vista in alcune fiction di grande successo, come ad esempio Un passo dal cielo con Terence Hill – è stata una delle protagoniste delle prime due stagioni, prima di abbandonare per dedicarsi ad altri progetti. Nel 2018 ha preso parte alla commedia Malati di sesso, mentre dal 5 febbraio 2021 è disponibile su Netflix il suo ultimo lavoro, il film L’ultimo Paradiso, dove ha affiancato Riccardo Scamarcio.

Bellissima e da sempre molto riservata, Gaia non ama parlare molto di sé e della sua vita privata. In passato ha avuto un’importante relazione con lo scrittore Roberto Cotroneo, di molti anni più grande di lei, mentre oggi è impegnata con il regista Rocco Ricciardulli. Anche con lui c’è un’importante differenza d’età: “Sono più saggi, non devono dimostrare niente a nessuno. E magari sono più pazienti di me” – aveva raccontato la splendida attrice in un’intervista.