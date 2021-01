Chi è Fiammetta Cicogna, Monica di Made in Italy

editato in: da

Attrice e conduttrice, Fiammetta Cicogna è fra i protagonisti di Made in Italy in cui interpreta Monica. Classe 1988, è nata a Milano ed è figlia di un produttore di candele. A soli 3 anni ha iniziato a suonare il pianoforte, seguendo la sua passione per la musica e con gli anni ha capito che il suo futuro sarebbe stato nel mondo dello spettacolo.

Il grande successo per lei è arrivato grazie a uno spot televisivo diretto da Gabriele Muccino in cui interpretava la tastierista di una band in giro per l’Italia. Poco dopo Fiammetta Cicogna ha partecipato ai Venice Music Awards e al Chiambretti Night come pianista. In seguito ha iniziato una carriera come conduttrice, guidando programmi come Tamarreide, Celebrity Games, Takeshi’s Castle, Colorado – ‘Sto classico e Forever Together Summer Show.

Dopo le esperienze come presentatrice in tv, Fiammetta si è concentrata sulla recitazione. Fra i suoi ruoli più riusciti c’è quello di Monica, la redattrice di moda di Made in Italy, amica di Irene, la protagonista interpretata da Greta Ferro. La Cicogna non è solo un bravissima attrice, ma anche una mamma. L’ex modella dal 2014 è legata a Carl Hirschmann, imprenditore franco-svizzero ed erede di una prestigiosa famiglia. Nel 2019 la coppia ha accolto in famiglia le figlie Gioia e Gaia.

“Io la moda l’ho vissuta un po’ da modella, poi da attrice – ha raccontato Fiammetta a Tgcom24, parlando della fiction -. In questo caso ho lavorato sul dietro le quinte: mentre giravo Made in Italy ‘ho fatto la moda’. Mi sono senta protagonista di quel periodo in cui è stato creato ciò che viviamo ancora oggi. Una volta la moda era solo il vestito: oggi c’è il designer prima ancora dell’abito. Negli anni 70 si inizia a mettere un volto e una filosofia dietro il vestito, si guarda al processo di creazione. E questo è stato molto interessante”.

Proprio i temi trattati in Made in Italy hanno spinto i produttori a scegliere Greta Ferro e Fiammetta Cicogna che hanno lavorato come modelle. “Fare gli articoli mi ha molto divertito – ha confessato -. Sono diventata un mostro nel battere a macchina, bravissima. Per la gioia del mio fidanzato che è uno di quelli per cui non puoi usare le scarpe che fanno ‘gnek gnek’ perché si infastidisce. E poi impaginare ritagliando le letterine dai giornali… divertentissimo”.