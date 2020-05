Elisabetta Canalis: provate a indossare i pantaloni come fa lei&#...

editato in: da

Come indossa i pantaloni Elisabetta Canalis, non ce n’è per nessuna! E questa volta nessun riferimento alla sua linea invidiabile o al fondoschiena perfetto che possiede, quanto proprio al sistema utilizzato dalla showgirl per entrare fisicamente e “praticamente” nei pantaloni.

Perché se noi comuni mortali fatichiamo anche solo ad alzare un arto per infilarlo nella tuta, Eli, abituata ai suoi workout estremi e faticosissimi, ci entra prendendo la rincorsa, saltando e calandosi dentro in discesa dal balzo. Impossibile? Guardate il video e vedrete che per la splendida 42enne è quasi un gioco da ragazzi.

La Canalis ha postato il video sul suo account Instagram, con tanto di commento “So’soddisfazioni”. Immediati i commenti delle amiche e colleghe. Da Alessia Marcuzzi che le fa l’applauso, a Jo Squillo, che scrive “Imbattibile” a Roberta Giarrusso: “Matta come un cavallo!”.