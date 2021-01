Elga Enardu, ex tronista di Uomini e Donne, in ospedale dopo un malore

editato in: da

Per Elga Enardu il 2021 non è iniziato nel migliore dei modi. La sorella gemella di Serena Enardu, che in tanti ricordano per la sua partecipazione come tronista a Uomini e Donne, è finita in ospedale ed è proprio lei a darne notizia attraverso un video su Instagram.

Elga è stata ricoverata al Policlinico Universitario Duilio Casula di Cagliari proprio nel giorno dell’Epifania, a causa di un malore. Fortunatamente è stata lei stessa a poter spiegare in prima persona cosa è successo e gli esami di controllo a cui è stata sottoposta, tra cui analisi del sangue e tac.

2021 mi hai già messo alla prova, ma io sono una guerriera e credimi ti do un consiglio, stammi lontano se hai cattive intenzioni, perché ti batterò sempre…

Comincia con queste parole il lungo post che Elga ha pubblicato su Instagram e con cui intende sfidare l’anno appena iniziato, a testa alta e con tutte le sue forze.

A detta degli specialisti che l’hanno curata, l’ipotesi più plausibile del malore è stata l’appendicite, fortunatamente però Elga ha spiegato di essere già stata dimessa, ringraziando infermieri e il personale sanitario della struttura ospedaliera che si è preso cura di lei. Elga è riuscita a tornare in breve tempo ad abbracciare la sua famiglia e sua sorella gemella Serena.

Serena Enardu negli ultimi anni l’abbiamo vista partecipare a Temptation Island accanto a Pago, dove hanno raccontato la loro tormentata storia d’amore, che li ha visti poi protagonisti anche del GF Vip.

Elga Enardu ha invece partecipato a Uomini e Donne come tronista nella stagione 2008/2009, subito dopo la partecipazione di sua sorella Serena appunto. Ai tempi del trono, Elga ha dovuto incassare un rifiuto da parte del suo corteggiatore, Marcelo Fuentes, che aveva deciso di non uscire dal programma insieme a lei.

Le cose per Elga sono andate comunque per il meglio: anni dopo ha incontrato Diego Daddi, che vanta anche lui un passato da corteggiatore di Uomini e Donne. Elga e Diego si sono sposati nel 2017 e in qualche modo la trasmissione è riuscita a regalare loro – a distanza di qualche tempo – il grande amore che tronisti e corteggiatori cercano proprio nella trasmissione.