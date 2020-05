Diodato sorpreso con una ragazza misteriosa dopo l’addio a Levante

editato in: da

Dopo l’addio a Levate, Diodato sembra aver voltato pagina. Il cantate è stato paparazzato dal settimanale Chi in compagnia di una misteriosa ragazza con cui sembra esserci una forte intesa. L’artista di Fai Rumore è reduce dal successo degli Europe Shine a Light che hanno sostituito l’Eurovision Song Contest, annullato a causa dell’emergenza sanitaria. In diretta tv, in un’Arena di Verona vuota, Diodato ha cantato il brano che gli ha regalato la vittoria a Sanremo 2020, emozionando tutti.

Il Festival di Amadeus e Fiorello ha consentito al pubblico di scoprire il talento di questo artista. A conquistare i fan il brano Fai Rumore che, secondo alcune indiscrezioni, racconterebbe il rapporto con Levante. Una love story vissuta sempre lontano dai riflettori e nel più stretto riserbo, come nello stile di entrambi i cantanti. La relazione (ormai finita) era stata svelata durante la partecipazione di entrambi a Sanremo. “Io e Antonio siamo in ottimi rapporti – aveva chiarito Levante -. Non solo ci siamo scritti, ma ci siamo anche visti a settembre e di recente. La sua presenza al Festival in un certo qual modo mi fa stare più tranquilla e le guerre non hanno mai fatto per noi”.

Se Fai Rumore era stata scritta per Claudia Lagona (questo il vero nome della cantante), Diodato era stato raccontato dalla compagna (ormai ex) nella hit Antonio. “Io amo fare i nomi delle cose, delle persone, delle città, perché, come nei migliori diari, per ricordare bene bisogna descrivere nel dettaglio e io l’ho fatto anche con questa canzone – aveva confessato Levante a Vanity Fair -. Una canzone d’amore faticosa nel racconto che però lascia il sorriso- L’avevo scritta quando ancora stavamo insieme – aveva aggiunto parlando della canzone -, poi quando ho chiuso il disco la nostra storia era finita. Ma ho deciso di lasciarla perché abbiamo avuto una bellissima storia d’amore che si meritava una bellissima canzone d’amore. Non si rinnega la felicità vissuta”.

Mentre Levante ha confessato di aver trovato di nuovo l’amore, Diodato ha svelato di essere single, almeno sino ad oggi. Nelle foto apparse sul settimanale Chi, il cantautore passeggia per le vie di Milano con una ragazza misteriosa. Gli scatti mostrano l’artista sorridente e sereno, mentre scherza con la donna. Non è dato sapere se fra i due ci sia qualcosa di romantico oppure se si tratti semplicemente di un’amicizia.