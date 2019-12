editato in: da

Chiara Nasti replica alla gaffe della D’Urso su Instagram dopo l’ultima puntata di Live. L’influencer e star dei social ha pubblicato nelle Stories un video in cui commenta quanto accaduto nel corso della diretta. Tutto è nato quando la conduttrice ha scelto di invitare nello studio alcuni personaggi che lavorano sul web e protagonisti del mondo dello spettacolo.

Lo scopo? Comprendere come sia possibile che volti noti della tv negli anni siano stati costretti a reinventarsi, mentre molte influencer riescano a guadagnare cifre astronomiche grazie a Instagram. Fra i temi affrontati anche la frase pronunciata da Chiara Biasi durante lo scherzo delle Iene. Come è ormai noto la fashion blogger ha detto in un momento di rabbia: “Non mi alzo nemmeno dal letto per 80 mila euro”, scatenando accese polemiche.

La D’Urso si è quindi rivolta a Chiara Nasti, pensando che fosse la Biasi e facendole alcune domande. “Chiara Biasi, la protagonista del caso della settimana”, ha detto annunciando il suo ingresso in studio. “Ecco, Chiara Biasi, felice di conoscerti – ha aggiunto -, sei la protagonista del caso della settimana”. La fashion blogger è apparsa perplessa, ma non ha detto nulla.

Dopo un momento di imbarazzo, la conduttrice ha compreso di essersi sbagliata. Gli autori le hanno svelato l’errore e lei ha commentato a caldo: “È Chiara Biasi, la protagonista del caso, giusto? No? Ah, ho confuso le due Chiara, certo. Quindi è meglio che io cada nella botola. Amici di Twitter, io non ho capito niente”.

Subito dopo la diretta anche Chiara Nasti ha detto la sua su quanto accaduto. Nelle Stories la fashion blogger ha commentato la gaffe della D’Urso in modo ironico e pungente. “Ma io sono una protagonista sempre – ha detto rivolta ai follower che le chiedevano spiegazioni -. Non avevo capito un ca**o, grazie. Sicuramente non si confonderanno quando dovranno fare il bonifico. Io ora che mi sono rivista sto ridendo più di voi – ha concluso -. Non avevo capito un ca**o, ma neanche durante“.