A casa di Stefano Bettarini: sontuosa e con una camera da letto da star

Sontuosa e degna di una star: è la casa di, ex calciatore, ma soprattutto ex marito diTerminata l’avventura sul campo di calcio, lo sportivo ha deciso di intraprendere una carriera

Ha preso parte a numerose trasmissioni ed è diventato uno fra i protagonisti più amati dei reality. Dopo aver preso parte al Grande Fratello Vip e Temptation Island, la sua ultima avventura è in Honduras con l’Isola dei Famosi. Oggi Bettarini vive a Viareggio, in Toscana, in una splendida casa che condivide con Nicoletta Larini, la fidanzata molto più giovane di lui.

L’ex di Super Simo ha deciso di arredare l’abitazione in base ai suoi gusti. La stanza che ama di più è senza dubbio la camera da letto principesca, dove spicca un grande letto, sormontato da una testiera in pelle bianca trapuntata. I mobili sono chiari, con dettagli dorati, mentre le pareti hanno una vernice argentata, effetto spugnato.

Non può mancare l’armadio, capiente e chic, e una grande specchiera, in cui Stefano Bettarini si ammira provando gli outfit della giornata. Il fidanzato di Nicoletta Larini non rinuncia al relax, soprattutto in casa, per questo ha acquistato una chaise longue color champagne, abbinata da una grande cornice in stile barocco.

La zona living è molto diversa: qui gli arredi sono più moderni e c’è un netto contrasto fra il bianco e il nero. Il pavimento è in marmo lucido, con un grande divano e tavolini su cui spiccano le foto con i ricordi più belli di Bettarini, fra cui le foto con i figli Giacomo e Niccolò.

La cucina presenta piastrelle color crema e una grande cappa in acciaio, abbinata a mensole metalliche. Bettarini adora mettersi ai fornelli per preparare qualcosa di buono, ma ama anche accogliere gli ospiti con un buon caffè, per questo nella sua cucina non manca una macchina professionale.