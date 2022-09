Britney Spears in lacrime su Instagram. La verità dietro al video

Britney Spears balla. Lo fa spesso, pubblicando poi dei brevi video attraverso il suo account Instagram. Non stupisce quindi che ne abbia condiviso un altro, brevi frame che la vedono scatenarsi dinnanzi alla fotocamera. Ma c’è una differenza rispetto alle altre volte: le lacrime. Perché durante la sua performance la pop star si è lasciata andare a un pianto liberatorio. Che lei ha voluto spiegare per fare in modo che i suoi numerosi follower non si preoccupassero per il suo stato di salute.

Britney Spears, le lacrime su Instagram

Vedere Britney Spears ballare significa ammirare una persona nel suo elemento. Perché, oltre al canto, la pop star, nel corso della lunga e proficua carriera, ha dimostrato di avere un grande talento anche nella danza. Del resto i suoi concerti o i suoi video sono spesso stati il riflesso di questa sua dualità artistica.

E su Instagram di frequente condivide momenti in cui si lascia andare alla danza. E due, tra gli ultimi post pubblicati attraverso il suo account, mostrano proprio uno dei suoi balletti, ma a colpire sono state le lacrime della pop star. Commozione alla quale lei ha voluto dare una connotazione ben chiara. Lo ha fatto nella didascalia di accompagnamento al post nella quale ha spiegato: “Era da un po’ che non piangevo davanti alla telecamera! Non è un esaurimento stro***, è una liberazione che mi serve da molto tempo. Esperienza spirituale sicuramente!!! Penso che dovrei farlo di più”.

Britney Spears ha voluto definire con chiarezza il contenuto dei due video condivisi che mostrano lo stesso momento con delle differenze di luminosità. E sembra quasi che, dopo essere riuscita a liberarsi dalla tutela legale del padre, Britney voglia sentirsi libera in tutti sensi: anche nelle sue fragilità, nei momenti di commozione, in tutti quegli istanti che le persone spesso hanno timore di condividere perché troppo veri. Oppure troppo personali. Ma il profilo Instagram della pop star è come un racconto intimo della sua vita.

Britney Spears, il matrimonio con Sam Asghari e i momenti difficili

Britney Spears a giungo 2022 si è sposata con Sam Asghari: un momento di grande gioia per la coppia, ma per la pop star in questi mesi non sono mancati i momenti difficili. Poco prima del matrimonio i due, che da poco avevano annunciato di essere in dolce attesa, hanno dovuto fare i conti con l’aborto e con il dolore della perdita. “È con profonda tristezza che dobbiamo annunciare di aver perso il nostro bambino all’inizio della gravidanza. Questo è un momento devastante per qualsiasi genitore”, riportava un post su Instagram.

Poi, il giorno del suo matrimonio, è stato oscurato da una persona del passato della cantante: alle nozze ha tentato di imbucarsi Jason Alexander, il primo marito di Britney con il quale è stata spostata solamente 55 ore dopo una cerimonia lampo a Las Vegas. Era il 3 gennaio del 2004.

Ultimamente, invece, le difficoltà con i figli che avevano fatto sapere di non volerla vedere: secondo quanto spiegato dal loro padre, ed ex della pop star, Kevin Federline, la causa della loro lontananza sarebbero le foto di nudo che lei ha condiviso sui social, che sarebbero state motivo di imbarazzo per loro. In tutto questo Britney va avanti e si mostra sui social senza filtri. Soprattutto senza quelli sulle emozioni: ne emerge un racconto verità su di lei e sulla sua vita.

