Belen Rodriguez, Emma mette Like alle foto Instagram di De Martino e lui ricambia

Se la storia con Belen Rodriguez è finita, sembra non proprio bene, Stefano De Martino è riuscito a ricostruire il rapporto con Emma Marrone, sua celebre ex. Lo dimostrano i Like che la cantate ha riservato all’ex ballerino di Amici negli ultimi giorni. In tanti hanno notato infatti i Mi Piace dell’artista salentina nei confronti di Stefano che su Instagram continua a pubblicare foto fra passato e presente, raccontando la sua nuova vita lontano da Belen.

Il gesto di Emma non è passato inosservato, tanto che De Martino ha ricambiato con diversi Like all’ex fidanzata, apprezzando gli scatti che documentavano un viaggio a Roma. Già qualche tempo fa la Marrone aveva chiarito di avere un ottimo rapporto con Stefano che per molti anni è stato il suo grande amore. Una love story terminata quando nella loro esistenza entrò Belen, definita dalla stessa cantante come uno tsunami, che mutò tutto. Da allora sono trascorsi anni e molte cose sono cambiate.

Belen e Stefano si sono innamorati e sposati, hanno avuto un figlio, Santiago, in seguito hanno divorziato e sono tornati insieme per poi lasciarsi di nuovo. Emma è riuscita, con forza e coraggio, a superare la rottura con il conduttore di Made In Sud, ritrovando il suo equilibrio e iniziando una carriera che le ha regalato grandi soddisfazioni. Il riavvicinamento fra De Martino e la Marrone non è una novità, tanto che lei qualche tempo fa aveva sottolineato di non avere alcun rancore nei confronti della Rodriguez. “Emma hai perdonato Belén?”, le aveva chiesto un fan su Instagram e lei aveva replicato: “Oddio, assolutamente, ma non dovevo perdonare Belén semmai. Ci mancherebbe altro, non ha fatto niente di male. Mettiamola così”.

Nel frattempo Stefano e Belen stanno cercando di ricostruire la loro vita dopo la nuova rottura. Il conduttore di Made In Sud ha scelto di vendere Santiago, la barca in cui aveva trascorso le vacanze con la Rodriguez lo scorso anno, mentre lei, dopo un periodo difficile, ha ritrovato il sorriso accanto a un nuovo amore. Lui è Gianmaria Antinolfi, imprenditore nel settore del lusso conosciuto grazie all’amico Mattia Ferrari.