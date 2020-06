Barbara D’Urso, Karina Cascella svela perché non è più ospite dei suoi show

editato in: da

Da anni fedele compagna di viaggio di Barbara D’Urso, nelle ultime settimane Karina Cascella sembra essere scomparsa dalla tv. Che fine ha fatto l’opinionista di Live – Non è la D’Urso? A svelare il mistero è stata proprio lei, rispondendo alle domande dei suoi fan su Instagram.

Karina Cascella è una presenza fissa nelle trasmissioni di Barbara D’Urso, a partire dal longevo Domenica Live: sono ormai diversi anni che l’opinionista siede in studio per dire la sua sui tantissimi argomenti di gossip che di volta in volta vengono affrontati davanti alle telecamere. E da quando la conduttrice ha raddoppiato il suo impegno televisivo con Live – Non è la D’Urso, la Cascella non si è certo tirata indietro. Ma da qualche settimana a questa parte di lei non c’è più traccia. Perché ha lasciato gli show di Barbara?

In molti se lo stavano chiedendo, ipotizzando una rottura tra Karina e la D’Urso. Così l’opinionista ha deciso di intervenire su Instagram, per dissipare tutti i dubbi. “Come mai non mi vedete più da Barbara D’Urso? La verità è che da quando è scoppiata la situazione d’emergenza ho avvisato tutti loro che sarei rimasta a casa per tutelare la salute mia e della mia famiglia” – ha spiegato la Cascella in un video su Instagram – “I contatti sarebbero stati troppi e il rischio di contrarre la malattia più alto. Quindi non sono più andata“.

L’opinionista ha preferito rimanere a casa per non mettere a repentaglio l’incolumità sua e soprattutto della sua bambina, la piccola Ginevra, nata nel 2010 dalla sua relazione con l’ex tronista Salvatore Angelucci. Ma non ha certo lasciato a bocca asciutta i suoi tanti follower: continua infatti ad essere molto attiva sui social, e ha già rivelato di essere pronta a tornare in pista non appena possibile. “Quando tutto questo sarà finito e Barbara e Ivan Roncalli avranno bisogno di me, io ci sarò” – ha concluso Karina.

Certo, ormai questa stagione di Live – Non è la D’Urso è quasi giunta al termine, quindi probabilmente non rivedremo la Cascella nelle prossime settimane. Ma Barbara ha già annunciato di essere al lavoro per una nuova stagione ricca di grandi sorprese. A discapito dei rumors che avrebbero voluto un ridimensionamento della conduttrice nel palinsesto Mediaset a favore di Alfonso Signorini, a settembre la D’Urso tornerà più in forma che mai. Se non ci saranno variazioni dell’ultimo momento, il 7 settembre dovrebbe ripartire con Pomeriggio 5, mentre il 13 sarà il turno di Domenica Live e di Live – Non è la D’Urso. Ancora nulla, invece, per quel che riguarda il Grande Fratello Nip.