Aurora Ramazzotti ospite di Adriana Volpe fa una rivelazione sul passato

Aurora Ramazzotti è stata ospite nello studio di Ogni Mattina nel corso della puntata del 20 luglio 2020. La primogenita di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, inviata del programma condotto da Adriana Volpe e Alessio Viola, è stata accolta in studio dal giornalista romano, che ha fatto subito riferimento alla foto, diventata virale, pubblicata dalla giovane su Instagram e caratterizzata da un bellissimo messaggio di Body Positivism.

Aurora Ramazzotti, che normalmente è in collegamento con lo studio del programma e che non ci entrava da tempo, ha svelato come è nato l’apprezzatissimo scatto. La giovane conduttrice e influencer ha infatti dichiarato di aver fatto la foto con lo scopo di mandarla alla sua dermatologa.

Ha raccontato che, dopo aver visto il primo piano scattato da Goffredo Cerza, di primo acchito ha pensato ai brufoli come a un inestetismo che comprometteva il suo essere carina. Subito dopo ha riflettuto sul problema, e ha deciso di pubblicare comunque la foto su Instagram.

“Ho pensato di metterla lo stesso, ma di correlarla con un testo carino per sensibilizzare le persone sul fatto che, ormai, ci siamo contornati di questo mondo che ci impedisce di essere noi stessi”: queste le parole di Aurora Ramazzotti – che ha ammesso di non essere stata esente dall’utilizzo di filtri sui social – alle quali Alessio Viola ha replicato facendo riferimento ai numerosi messaggi di apprezzamento comparsi sotto il post (il contenuto è stato commentato, tra gli altri, da Michelle Hunziker, Eros Ramazzotti e Tiziano Ferro).

La chiacchierata tra Aurora Ramazzotti e Viola è andata avanti con un focus sulla tendenza, sempre più centrale tra i giovani, di richiedere al chirurgo o al medico estetico protocolli o interventi aventi il fine di ‘replicare’ sul viso gli effetti dei filtri social.

La figlia della presentatrice svizzera ha richiamato alcuni dei concetti espressi nella caption del famoso post, ribadendo che la ‘perfezione’ che si vede sui social non esiste, con Alessio Viola che le ha fatto eco facendo presente che “su Instagram è bello essere imperfettamente perfetti”.

Subito dopo, il compagno di viaggio di Adriana Volpe ha invitato Aurora a dire la sua in uno spazio, previsto per la giornata di oggi, dedicato al body shaming. La Ramazzotti ha così fatto una nuova confessione sul suo passato, rivelando di essere stata al centro di “critiche, body shaming, insulti e cattiverie” e dicendosi felice di poter dare il proprio contributo. La giovane inviata ha poi ricevuto i complimenti di Adriana Volpe, che ha sottolineato come tutti la stimino tantissimo e di non riuscire a credere che possa avere degli hater.