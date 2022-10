Angela Lansbury, a chi va il patrimonio milionario della Signora in Giallo

Angela Lansbury, che allieta ancora le nostre pause pranzo con La Signora in Giallo trasmessa puntualmente su Rete 4 alle 13, è morta all’età di 96 anni, lasciando ai figli Anthony Pullen e Deirdre Angela, e ai suoi nipoti un patrimonio milionario. Ma tra la sua eredità c’è anche il legame speciale con la Regina Elisabetta.

Angela Lansbury e la mitica Jessica Fletcher

Angela Lansbury si è spenta nel sonno nella sua casa di Los Angeles a 96 anni l’11 ottobre, circondata dall’amore dei suoi familiari che hanno dato l’annuncio della sua scomparsa. L’attrice ha raggiunto il successo mondiale con il telefilm, La Signora in Giallo (Murder, She Wrote, il titolo originale), andato in onda per la prima volta dal 1984 al 1996. La serie ebbe un successo clamoroso, incollando alla televisione per ogni puntata 28 milioni di spettatori. E ancor oggi ha i suoi fan affezionati che guardano e riguardano le puntate della mitica fiction, ormai un cult del piccolo schermo.

Proprio con il personaggio Jessica Fletcher, la scrittrice di gialli abile a risolvere i casi di omicidio più controversi, Angela Lansbury ottenne la fama internazionale. La gente la fermava per strada, le chiedeva autografi: Angela era la beniamina di tutti.

Angela Lansbury, quanto ha guadagnato con La Signora in Giallo

Il grandissimo successo de La Signora in Giallo si è tradotto anche in guadagni esorbitanti. Durante gli anni della messa in onda della serie, Angela Lansbury è diventata la donna più ricca della televisione, passando a guadagnare da 40mila dollari (41.200 euro circa) a 200mila dollari (205.961 euro) a puntata quando divenne anche produttrice esecutiva della serie. Considerando che l’attrice inglese naturalizzata americana ha girato ben 264 episodi, i conti sono presto fatti. Jessica Fletcher era milionaria. D’altro canto, il suo era uno stipendio tutto meritato. Non solo perché la serie è immortale, nel senso che piace ancora ed è attuale a distanza di 40 anni, ma anche per la fatica di stare sul set 14 ore al giorno per ben 12 anni.

Angela Lansbury, a chi vanno i suoi milioni

Tutto il patrimonio di Angela Lansbury andrà ai suoi eredi. Presumibilmente ai figli, Anthony Pullen (1952) e Deirdre Angela (1953), nati dal suo secondo matrimonio con l’attore e produttore Peter Shaw. Anthony, per altro, è diventato a sua volta produttore e regista e ha girato diversi episodi de La Signora in Giallo. L’attrice aveva anche tre nipoti da parte del figlio, Peter John (1981), Katherine (1984) e Ian (1989). Il nipote Peter John l’ha resa bisnonna nel 2007.

Angela Lansbury e il rapporto con la Regina Elisabetta

Come è noto Angela Lansbury è nata nata in Gran Bretagna ma si trasferì negli Usa durante la seconda guerra mondiale per intraprendere la carriera di attrice per la quale ha vinto svariati premi tra cui un Oscar alla carriera.

Fonte: IPA

Ma ha sempre avuto un legame speciale col suo Paese e con la Regina Elisabetta. Quest’ultima le riconobbe due importanti onorificenze, ha ottenuto l’Ordine dell’Impero Britannico nel 1994 ed è stata nominata Dame Commander nel 2014 con una cerimonia al Castello di Windsor.

C’è anche una coincidenza numerologica che unisce la Lansbury ed Elisabetta II. Sono morte entrambe a 96 anni, anche se la Regina è nata nel 1926 mentre l’attrice il 16 ottobre 1925 e ci hanno lasciate a poco più di un mese l’una dall’altra.