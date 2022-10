Addio a Jerry Lee Lewis, la leggenda del rock ’n’ roll: tutte le donne della sua vita

Grande cantautore e pianista, considerato uno dei padri del rock ‘n’ roll, Jerry Lee Lewis si è spento all’età di 87 anni per “cause naturali”, come ha rivelato il suo agente. Ci ha lasciato un immenso patrimonio musicale, tra cui alcuni successi che rientrano a pieno titolo tra i cult del secolo scorso. La sua è stata una vita ricca ed emozionante, ma anche scandita da grandi dolori.

Jerry Lee Lewis, una vita turbolenta

Nato in una piccola cittadina della Louisiana nel 1935, Jerry Lee Lewis iniziò a suonare già in tenera età mostrando un talento incredibile. Era ancora un ragazzino quando incise il suo primo disco, e da quel momento prese il via una carriera straordinaria, che lo portò ad affiancare alcune delle star più celebri al mondo, come Elvis Presley e Johnny Cash. Uno dei suoi più grandi successi fu la canzone Great Balls of Fire, pubblicata nel 1957: il brano ha dato il titolo anche ad un film con Dennis Quaid, Winona Ryder e Alec Baldwin, ispirato alla vita dell’artista. Una vita tormentata e costellata di scandali.

Nel corso degli anni, Jerry Lee affrontò problemi di alcol e droga, soprattutto a seguito di alcuni drammi personali che lo sconvolsero. Inevitabilmente, la sua salute ne risentì: nel 1981 rischiò la vita a causa di un’ulcera che lo costrinse ad un ricovero d’urgenza, ma non rinunciò mai ai suoi concerti. Solamente qualche anno fa, nel 2019, si ritirò dalle scene dopo essere stato colpito da un infarto, da cui tuttavia si riprese nel giro di alcuni mesi. Stando alle dichiarazioni rilasciate dal suo agente, Jerry Lee Lewis si è spento venerdì 28 ottobre 2022 per “cause naturali”.

Jerry Lee Lewis, le donne della sua vita

Il cantante ebbe una vita privata decisamente molto movimentata: si sposò ben sette volte, ed ebbe sei figli. Il primo matrimonio arrivò nel lontano 1952, quando aveva solamente 16 anni. All’epoca convolò a nozze con Dorothy Barton, ma la loro unione durò appena 20 mesi. Subito dopo il divorzio, tornò nuovamente all’altare sposando Jane Mitchum, dalla quale ebbe due figli: il primogenito Jerry Lee Lewis Jr. , che morì nel 1973 (all’età di 19 anni) a causa di un incidente stradale, e Ronnie Guy Lewis.

Anche questo matrimonio non durò a lungo. Jerry Lee, divorziando per la seconda volta nel 1957, iniziò una relazione segreta con sua cugina di secondo grado Myra Gale Brown, che tra l’altro era molto più giovane di lui: al momento delle nozze, aveva appena 13 anni. Pur cercando di tenere nascosti i dettagli di questa unione, ben presto la verità venne a galla e Lewis si trovò al centro di uno scandalo che lo costrinse addirittura a cancellare un tour in Inghilterra. Con Myra ebbe due figli, Steve Allen Lewis (morto alla tenera età di 3 anni per annegamento) e Pheobe Allen Lewis, cantante e manager di suo padre per alcuni anni.

Nel 1970, Jerry Lee Lewis divorziò dalla sua terza moglie e, pochi mesi dopo, si sposò con Jaren Elisabeth Gunn Pete. Dalla loro relazione nacque una figlia, Lore Lee Lewis. Dopo 11 anni insieme, i due decisero di lasciarsi. Ma poco prima di concludere le pratiche per il divorzio, Jaren morì a seguito di un tragico incidente, annegando nella piscina di un suo amico. Nel 1983, il cantante ebbe un fugace matrimonio con Shawn Stephens, che si concluse dopo soli 77 giorni a causa della morte di lei, dovuta ad un’overdose di metadone.

Jerry Lee trovò un po’ di serenità accanto a Kerrie McCarver, con la quale rimase sposato per ben 20 anni. Insieme ebbero un figlio, Jerry Lee Lewis III. Ma anche questo grande amore finì con un divorzio, arrivato nel 2004. In seguito, l’artista intrecciò una relazione con Judith Brown, ex moglie del fratello di Myra Gale (e quindi di quello che fu suo cognato). I due convolarono a nozze nel 2012 e lei rimase al fianco del cantante sino al giorno della sua scomparsa.