John Travolta, la rara foto della figlia su Instagram (che è identica a lui)

John Travolta, l'inaspettato scatto privato

Idolo di più generazioni John Travolta è quasi sempre riuscito a tenere per sé la propria vita privata ma di recente ha deciso di condividere sui social una rara immagine casalinga di (parte) della sua famiglia.

Lo scatto che ha reso molto felici i fan dell’attore è un primo piano di sua figlia Ella, 22 anni, che posa insieme a un adorabile gatto tigrato. Ella, dallo scatto, dimostra di essere veramente identica al papà con i suoi occhi azzurri, il naso delicato e il mento squadrato tipico “marchio di fabbrica” dei Travolta.

John Travolta, la foto di sua figlia Ella

Da papà premuroso qual è, John Travolta ha accompagnato lo scatto della figlia con una divertente e tenera didascalia.

“Di tanto in tanto devi pubblicare qualcosa di bello. (e anche i gatti non sono male)” ha infatti scritto l’attore che, grazie a questo post da papà ha ottenuto il placet dei suoi follower e anche un commento pieno di cuori dalla sua “bambina”.

Ella, che ha posato per lo scatto social insieme al felino tigrato in quello che sembra essere il luminosissimo salone di casa Travolta (come fanno presagire i premi alle spalle della ragazza), è la secondogenita di John e nel 2010 (a soli 10 anni) ha debuttato sul grande schermo nel film Daddy Sitter accanto al papà.

John Travolta, una vita di successi e grandi dolori

Che John Travolta sia una delle più grandi star di Hollywood è cosa ben nota da quando, nel 1977, con La febbre del sabato sera ha conquistato il cuore del pubblico per non abbandonarlo mai più.

Purtroppo però il successo non va sempre pari passo con la felicità e Travolta nella sua vita privata ne ha davvero passate tante. Il 2 gennaio del 2009, l’attore e la sua famiglia sono stati colpiti da un gravissimo lutto: a soli 17 anni il primogenito dell’attore, Jett, è venuto a mancare. Jett proprio quest’anno, come ha ricordato di recente John, avrebbe compiuto 30 anni.

Il ragazzo era alle Bahamas quando è stato colpito probabilmente da un attacco cardiaco o da un episodio di epilessia legato forse dalla Sindrome di Kawasaki di cui il giovane era affetto, come hanno affermato i familiari in seguito.

I dolori di Travolta però non finiscono qui: nel 2020 la sua adorata seconda moglie (e madre dei suoi tre figli) muore dopo due anni di dura lotta contro un cancro al seno.

Le parole spese dall’attore all’epoca per dire addio alla donna con cui è stati legato sentimentalmente sin dall’inizio degli anni ’90 hanno commosso il mondo. “Con la morte nel cuore vi informo che la mia bellissima moglie Kelly ha perso la sua battaglia di due anni con il cancro al seno” aveva scritto “l’amore e la vita di Kelly saranno sempre ricordati”.

Fonte: IPA

John Travolta ed Ella: più che padre e figlia

Dopo la morte di Kelly, come promesso, John Travolta è stato vicinissimo ai suoi ragazzi: Ella e Benjamin, che ha 12 anni e all’epoca della morte della mamma ne aveva 10.

Il rapporto tra Travolta e la sua unica figlia femmina ultimamente va ben oltre un rapporto padre-figlia. I due, infatti, hanno anche collaborato insieme per uno spot dedicato a una notissima consolle di videogiochi.

In questa pubblicità, destinata a diventare virale, sono apparsi anche Ben Stiller e suo figlio Quinlin e LeBron James e suo figlio Bronny.