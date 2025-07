IPA Lucio Dalla

Lucio Dalla è il simbolo di Bologna, ma nelle sue vene scorreva sangue pugliese e con la Puglia il cantautore ebbe un legame profondo e viscerale, nato quando la mamma – sarta originaria del sud Italia – lo portava a trascorrere le estati a Manfredonia. Diventato grande, Lucio ha continuato a tornare sul tacco dello Stivale ogni estate ed è stato proprio qui che ha scritto alcune delle sue canzoni più belle. A più di dieci anni dalla sua scomparsa, è stata venduta la splendida villa alle Isole Tremiti: un paradiso con vista sul mare che in molti speravano potesse diventare un museo in onore del maestro della musica italiana.

Le case di Lucio Dalla in Puglia

Lucio Dalla in Puglia possedeva due residenze. La prima era il grande appartamento a San Nicola, con vista sul promontorio. Una costruzione moderna ma che conserva elementi storici, ristrutturata dall’architetto Camerini. Un open space come quelli oggi tanto di moda, con angolo cottura a vista, un’ampia sala con finestre a tutta parete e due eleganti soppalchi in legno e vetro nella zona notte. La casa è stata venduta, al prezzo di 350mila euro, nell’estate 2024. Ad acquistarla fu un imprenditore di Bergamo, grande appassionato di Lucio e della sua musica.

A San Domino, sulle Isole Tremiti, si trova la più grande e splendida villa del cantautore. Una costruzione di oltre 300 metri quadrati sviluppati su quattro livelli, immersa in un parco che supera i 1.600 metri quadrati e completamente circondata da terrazze con una vista mozzafiato, dritta sul blu cristallino del Mediterraneo pugliese. Una vera casa di mare, con mattonelle blu, soffitti alti ed elementi marinari. In legno scuro gli infissi, alle pareti santini, quadretti e ricordi del grande cantautore. Una casa che conserva ancora oggi l’animo sfaccettato e il carattere complesso di chi l’abitò.

La villa che ispirò le canzoni più belle

A rendere particolarmente preziosa la villa di San Domino è la presenza, al suo interno, di Casadilucio, lo studio di registrazione dove Dalla registrò l’album Luna Matana, in omaggio alla splendida Cala Matano su cui la stanza si affaccia. Tra quelle pareti vennero alla luce capolavori del calibro di 4 marzo 1943, Piazza Grande e Com’è profondo il mare. Non stupisce dunque sapere che l’immobile sia stato messo sul mercato con un prezzo che supero gli 1,3 milioni di euro. Somma pagata, sembra, da un italiano misterioso, divenuto ufficialmente il nuovo proprietario della villa. Non senza polemiche.

Prima della vendita, la villa di Lucio Dalla alle isole Tremiti veniva utilizzata dagli eredi del cantautore come bed & breakfast, la si poteva affittare per le vacanze, per trascorrere qualche giorno nella natura e tra i cimeli di uno dei più grandi artisti della storia della musica italiana – al suo interno ci sono ancora la collezione di vinili di Lucio e il suo pianoforte. “Doveva diventare un museo” lamentano, al contrario, gli abitanti della zona e tutti i fan di Dalla. La speranza era che, così come la casa di Bologna, anche la villa pugliese potesse restare aperta al pubblico, per portare avanti la tradizione musicale nazionale con la testimonianza di una delle sue voci più significative.