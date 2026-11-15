Vanessa Incontrada alla serata di gala con il marito: abito nero e fascino irresistibile

IPA Vanessa Incontrada e Rossano Laurini al Festival de la Comédie a Monte-Carlo

Due mesi fa Vanessa Incontrada e Rossano Laurini si sono sposati, e al Festival de la Comedie di Monte-Carlo hanno calcato il loro primo red carpet da moglie e marito. Elegantissimi come richiede la circostanza e felici come non mai, sono arrivati mano nella mano e davanti ai flash hanno sfoggiato outfit perfetti e sorrisi smaglianti. Una piccola burrasca li aveva separati qualche tempo fa, ma ora tra loro è tornato il sereno e si vede: dopo le nozze sono ancora più belli e raggianti.

L’evento a Monte-Carlo

Oltre a ricevere il premio alla carriera, Vanessa Incontrada era anche parte della giuria dell’evento annuale ideato da Ezio Greggio. Quando è stato il suo momento, ha ripercorso i momenti più importanti del suo percorso artistico, a partire dagli esordi grazie a Pippo Baudo. “È stato uno dei primi a credere in me. Mi chiamò che avevo appena 19-20 anni, ero una ragazzina, è un’esperienza che mi porterò sempre nel cuore” ha detto ricordando il conduttore morto ad agosto 2025. Ha salutato e ricordato anche Claudio Bisio, Fiorello e Pupi Avati che, ciascuno a suo modo, hanno fatto parte della sua vita professionale.

Il look di Vanessa Incontrada

Un’occasione quanto mai speciale per Vanessa Incontrada, e l’abito da sfoggiare doveva essere all’altezza. L’attrice non si è fatta intimidire dalla sfida e la sua scelta è stata impeccabile. Alla serata di gala ha indossato su longdress nero, un modello a sirena che enfatizzava le sue curve impreziosito da un raffinato strascico. La scollatura a cuore e spalline erano bordate da dettagli scintillanti che completavano il vestito con un tocco ancora più glamour. Il tutto era illuminato da un collier di diamanti minimal ma brillantissimo e da un paio di orecchini coordinati a bottone. Per evidenziarli al meglio, l’attrice ha raccolto i capelli in uno chignon basso e raffinato e anche per il make up ha scelto la strada dell’essenzialità.

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Accanto a lei, che sfoggiava uno dei sorrisi più luminosi, c’era Rossano Laurini. Proprio come l’attrice anche lui era in nero, impeccabile in smoking di ordinanza e orgoglioso della sua bellissima e talentuosissima moglie.

La vita da moglie di Vanessa Incontrada

Vanessa Incontrada e Rossano Laurini si sono sposati a settembre ma fanno coppia dal 2007 e hanno un figlio, Isal, ora 18enne. “Si è realizzato un sogno, dopo vent’anni abbiamo deciso di sposarci” ha detto la conduttrice all’evento di Monte-Carlo. La loro è stata una cerimonia riservata, in una tenuta storica immersa nelle colline del Chianti. A condividere la loro gioia c’erano i parenti e gli amici più cari tra cui anche alcuni volti famosi come Giorgio Panariello e Gigi D’Alessio. Una giornata che si è svolta in un’atmosfera romantica e curata nei dettagli, con gli sposi protagonisti di una festa elegante ma senza eccessi. Anche in quell’occasione, l’abito di Vanessa era raffinato ed elegantissimo nella sua semplicità. Un matrimonio dal sapore intimo, ma ricco di emozione, proprio come la coppia desiderava.