Travis Barker, ricoverato d’urgenza. Il dolore della figlia su Instagram: “Pregate per lui”

Kourtney Kardashian e Travis Baker, nozze italiane firmate D&G: abiti e ospiti vip

Dopo le magnifiche nozze in Italia, esattamente a Portofino, un grosso spavento per Travis Barker e Kourtney Kardashian: il batterista dei Blink-182 è stato portato d’urgenza in ospedale. Gli scatti di alcuni fotografi lo hanno ripreso su una barella fuori dal Cedars-Sinai Medical Center a Los Angeles in California. Kourtney era ovviamente al suo fianco, e lo ha seguito a piedi.

Travis Barker è stato portato d’urgenza in ospedale

Travis Barker è stato ripreso dai fotografi mentre l’ambulanza lo stava portando in ospedale: la Kardashian era al suo fianco, e il team di sicurezza della star lo ha seguito con una Range Rover nera fino all’arrivo presso la struttura. Qualche minuto dopo che la notizia ha iniziato a circolare sulle testate straniere, la figlia di Travis, Alabama, ha scritto su Instagram: “Per favore, pregate per lui“.

Secondo quanto riferito da Page Six, i neosposi si erano recati martedì mattina al West Hills Hospital and Medical Center per un problema di salute. TMZ, che è stato il primo a condividere la notizia, ha sottolineato che fosse Barker a non sentirsi molto bene e che avesse bisogno di cure aggiuntive. Per questo motivo, è stato portato d’urgenza a Cedars-Sinai di Los Angeles, una delle strutture più all’avanguardia sul territorio.

Il messaggio enigmatico di Travis Barker su Twitter

“Dio mi salvi“. Alle ore 10:45 del fuso orario americano, proprio mentre i medici stavano soccorrendo il rocker, ha voluto scrivere su Twitter. La frase, che è il titolo della canzone con Machine Gun Kelly, suona certamente macabra e inquietante. Il tempismo del tweet ha fatto allarmare ulteriormente i suoi fan.

Al momento, i rappresentanti di Travis Barker e di Kourtney Kardashian non hanno replicato alla richiesta di commento di Page Six. Nelle ultime settimane, dopo il matrimonio sfarzoso in Italia, la coppia ha dovuto affrontare dei momenti molto difficili: la Kardashian si è ripresa solo di recente dal Covid-19, che ha dovuto affrontare per la seconda volta. Solo poco più di un mese fa, si sono detti “sì, lo voglio” per la terza volta a Portofino, un giorno speciale e di festa.

Il pensiero di Alabama Barker per suo padre

Dopo che il padre è stato condotto d’urgenza in ospedale, Alabama Barker ha scritto su Instagram, dedicandogli una storia: “Per favore, pregate per lui”. La 16enne aveva appena appreso del ricovero del papà e, oltre alla storia sul social, ha anche condiviso un post su TikTok, dove mostrava Barker sdraiato sul letto d’ospedale con il cellulare in mano. Nonostante l’abbia cancellata quasi immediatamente, alcuni fan hanno catturato l’immagine e l’hanno ricondivisa a loro volta, senza mostrare alcun rispetto per la situazione delicata.

Come sta Travis Barker dopo il ricovero

Al momento, non è affatto chiaro il tipo di emergenza che si è ritrovato a fronteggiare il batterista dei Blink-182. Tuttavia, l’unica cosa che sappiamo è che le sue condizioni di salute sono apparse così gravi da essere portato d’urgenza al Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles in ambulanza. Dovremo attendere per condividere ulteriori informazioni sull’accaduto.