Tiziano Ferro compie gli anni, gli auguri più belli dei vip

Tiziano Ferro compie 40 anni: carriera, canzoni, marito

Oggi è il compleanno di uno dei cantanti italiani più importanti e stimati di sempre, non solo nel Bel Paese, ma in tutto il mondo. Stiamo parlando di Tiziano Ferro, nato a Latina sotto il segno dei pesci il 21 febbraio di quarant’anni fa e che vanta vent’anni di un’incredibile carriera.

Il cantante, che ora risiede a Los Angeles con il marito Victor, sposato nel 2019, ha voluto condividere con i suoi follower tutta la gratitudine che prova, pubblicando una foto decisamente divertente che lo ritrae in diverse pose mentre indossa una t-shirt riportante la frase “Disappointing my family since 1980 (Preoccupo la mia famiglia dal 1980)”, con tanto di stampa raffigurante un baby Tiziano. Un gesto davvero esilarante da parte del cantante, che ha commentato lo scatto con la seguente didascalia: “E sono 41 anni! Nascere o rinascere?!? Quella faccia parlava già chiaro: disappunto e preoccupazione per i miei poveri genitori. Buon compleanno a quel bimbo, rimasto discolo! E gratitudine infinita per i vostri auguri”.

Auguri che sono arrivati, oltre che da parte dei fan, anche da importanti rappresentanti del mondo dello spettacolo. Tra questi figura l’icona di bellezza, nonché grande amica del cantante di Incanto, Elisabetta Canalis. La showgirl ha pubblicato una Instagram Story riportante una foto in bianco e nero che li raffigura, scrivendo “Auguri Tiz, spero di non averti Canalized almeno il giorno del tuo compleanno”.

Altri VIP che hanno condiviso storie su Instagram costruite ad hoc per porgere affettuosi auguri a Tiziano Ferro sono stati Laura Pausini (il cui augurio è stato rivolto attraverso un video risalente ai tempi in cui i due cantanti duettarono sulle note di Non me lo so spiegare), Emma Marrone e Alessandra Amoroso.

Sotto il post di Instagram, inoltre, si contano ulteriori auguri da parte di cantanti e altri significativi volti dello spettacolo. Tra questi figura Elisa, che ha scritto “Super auguri baby”, corredando il tutto con alcune simpatiche emoji e Mara Venier, che ha commentato con uno spontaneo “Auguriiiii amore mio”. La lista non finisce però di certo qui, poiché si aggiungono anche (e non solo) Nadia Rinaldi, Virginia Raffaele, Francesca Barra, Bianca Balti e Federico Russo.

Un compleanno ricco di amore e sincero affetto, che ha reso onore alla persona sensibile e ricca di emozioni che Tiziano ha dimostrato di essere nel corso della sua carriera.